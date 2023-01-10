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【校長專欄】多元化活動培育全面發展 彩聖女生6年蛻變成傑出學生

中小學 18:25 2023/01/10

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學校多元化活動培養傑出學生。

榮獲20-21及21-22「孫保祿修士教育基金傑出學生」以及21-22 入選成為「香港資優教育學苑學生」的6A盧敏晴，介紹她眼中的母校──彩雲聖若瑟小學。

課室是她印象最難忘的地方，每當聽到老師教學的時候，她和同學們便馬上腰板挺直，專心聽課，尤其進行小組討論的時候，她最感雀躍。不論中、英、數和常識課堂，老師都會在教學中加入小組討論、小組合作的活動，而且老師也鼓勵同學積極發問。這種開放且生動的教學模式，令她和班內同學更投入、更自主學習，嘗試探索不同領域的知識。

在學習英語的過程中，敏晴和同學們時常都會到充滿濃厚英語氛圍的英語室，跟外籍老師用英語進行交流，增加運用英語的機會。小時候的她有些不習慣，但透過外籍老師從旁鼓勵和循序漸進的教學，指導她由簡單詞語對答、再由短句回應、直至流利對答。

後來，她更有機會加入英語話劇組。在老師悉心的指導下，她能自信地以英語對白在學校一年一度的大型匯演，甚至校外英語話劇比賽中一展所長。在老師和同學們努力的演出下，學校更曾在香港學校戲劇節中榮獲傑出導演獎、傑出劇本獎等多個獎項呢!

藝術方面，學校也提供不少有關音樂的課外活動讓同學參與，例如中樂團、小提琴、合唱團等，提供不同的參賽機會，擴闊同學的視野。敏晴自幼已成為合唱團一份子，每年參加校際音樂節，令她見識到不同學校的合唱團隊伍，眼界大開。

此外，在視藝科皮影戲課程的啟發下，加深了她對中國傳統的表演藝術的認識，更推動她參與「弟子規」的漫畫比賽，更勇奪冠軍。
敏晴認為，學校提供了不少多元化活動，讓她能按自己的興趣和所長參加，藉此得到全面的發展。回想起初入讀小一的時候，她對於全新的學校感到陌生和迷惘，慶幸有老師和家人一直陪伴在側，見證着她的成長和蛻變。

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撰文 : 朱家樑校長 彩雲聖若瑟小學 

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