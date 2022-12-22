【外圍賭博】廉署起訴兩男非法外圍賭波賭馬　涉收受逾340萬元賭注

▲ 廉署調查貪污揭非法外圍賭波賭馬涉340萬元。（資料圖片）

廉政公署揭發兩名男子涉嫌分別收受賭注及推廣收受賭注，涉及足球賽事和賽馬非法外圍投注共逾340萬元，昨天（21日）廉政公署分案起訴兩人。明天（23日）分案在東區裁判法院分別提堂及聽取答辯。

廉署完成調查後向律政司徵詢法律意見，並按有關法律意見落案起訴二人有關罪行，兩名被告已獲廉署准予保釋。

56歲被告賴國驃，涉嫌於2016年11月至2020年3月期間從事收受賭注，廉署調查發現，他單獨或與另一人一起經營足球賽事非法外圍投注生意，從最少8名客戶收受賭注共逾340萬元，被控兩項收受賭注罪名。

59歲被告馮志勝，涉嫌於2017年4月至7月，及於2020年2月至3月期間推廣賭博，向非法外圍賭博經營者傳送賭注，並為3名客戶轉交賽馬投注共逾2.9萬元予一名非法外圍賭博經營者​，被控兩項推廣或便利收受賭注或向收受賭注者投注罪名。

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責任編輯：楊佩瑩