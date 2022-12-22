【香港製造】陳茂波：來源地標記規定實際影響不大　駐港公署促美方尊重世貿專家組裁決

▲ 港府和外交部駐港公署均發聲明歡迎有關裁決。（資料圖片）

美國規定港貨來源地標記為「中國製造」，遭世界貿易組織裁定不符規則，港府和外交部駐港公署均發聲明歡迎有關裁決，駐港公署促美方停止破壞多邊貿易體制，尊重世貿裁決。不過，美國貿易代表處發聲明，拒絕撤回相關規定。

商務及經濟發展局局長丘應樺上午見記者時表示，已去信美國貿易代表，敦促美方尊重世貿的裁決和建議，美方可再60日天提出上訴，期間專家組報告暫不會通過。丘應樺表示，會密切留意美國行動而作出相應的應對措施。

▲ 陳茂波表示，美國在標籤上的「為難」對香港實際影響不大。（資料圖片）

財政司司長陳茂波則表示，美國在標籤上的「為難」對香港實際影響不大，他解釋，香港經濟以服務業為主，而出口的產品主要為內地經香港出口的產品，在香港生產的產品只佔很小比例，不過他認為，原則上美方不應這樣做。

外交部駐港公署昨晚發聲明批評，美國單方面要求香港輸美產品修改產品原產地標記，企圖借機詆毀一國兩制，是典型的強權政治和霸道邏輯。發言人強調，香港的自由港和單獨關稅區地位，受到基本法和世貿協定的確認，和保護長期得到世界各國認可及尊重，並非美國單方面賜予的。

香港工業總會表示，若香港出口到美國的產品要用「中國製造」的標籤，而出口到其他地方卻用回「香港製造」，對廠家來說會構成不便，同時增加成本。工總強調，「香港製造」是香港重要品牌，一直是優良品質和消費者信心的保證，並敦促美國能夠盡快撤回，不符合世貿規則的相關規定。

廠商會會長史立德形容，本次裁決是撥亂反正，對香港有正面作用。他指，兩年前廠商會已作出反對，美國單方面取消「香港製造」的做法，他認為，如此做法不合理，及不符合國際貿易，對香港產品「唔係咁好」。

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責任編輯：關景騰