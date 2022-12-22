【日本旅遊】澀谷工業風VS新宿浸溫泉　東京高CP值酒店每晚$509起

▲ 這次推介兩間分別位於澀谷、新宿的新酒店all day place shibuya及由緣溫泉旅館。

去旅行揀酒店，也是Plan行程中的一大樂事。闊別日本東京兩年多，再次重遊，縱使受疫情影響，但無論是新宿、澀谷、原宿或池袋等地，新登場的酒店也不乏，揀酒店這項任務就變得更艱巨。這次推介兩間分別位於澀谷、新宿的新酒店all day place shibuya及由緣溫泉旅館，前者走悠閒工業風，後者則以和風溫泉作賣點，滿足不同目標的旅客。

▲ 最大的房型Party Suite，4人入住也相當寬敞。而每間房均設有倘大的玻璃窗，採光度十足。（Kenta Hasegaw提供）

地點就腳、近車站，絕對是揀下榻酒店的最重要因素之一。於今年4月尾開幕的澀谷all day place shibuya酒店，正正位處東京Metro澀谷站B1出口旁，就算步行往JR澀谷站的宮益坂口，亦僅需5分鐘而已。喜歡到原宿、表參道等的Shopping精，也只是一站之遙，自問腳骨力好，更可徒步前往，大約15分鐘便到達，非常方便。

all day place shibuya與日本東京銀座MUJI酒店同屬UDS集團，旗下的出品還有日本橋輕奢華酒店HAMACHO HOTEL，以及新鮮滾熱辣、剛於11月在石川縣金澤市落成的治癒系設計酒店SOKI KANAZAWA等，同樣走北歐簡約風格，難怪成為近期旅客住宿的新寵。

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舒適咖啡店酒吧

走出東京Metro澀谷站B1出口後，拐過彎，就會看到all day place shibuya酒店。不過酒店地下沒有當眼的正門，反而是感覺舒適寫意的咖啡室兼迷你酒吧，早上會是Cafe ABOUT LIFE COFFEE BREWERS，晚上則搖身一變成Mikkeller Kiosk / Bar，分別供應甘香醇滑的精品咖啡及來自丹麥的特色手工啤酒，並設有露天座位，成為了該區年輕人早、午、晚的聚腳點，讓大家放鬆Chill一下。

穿過咖啡店，就會找到「隱蔽」的酒店入口，再乘升降機便可到達一樓的Check-in櫃台。深綠色的磁磚、石屎牆身，加上員工一身墨綠色的Jumpsite制服，不難猜到酒店是走型格工業風路綫。

Check-in也大玩自動化，設有3部電腦供住客自助登記，有繁體及簡體中文、英文、日文等多國語言選擇，過程亦不算繁複，僅數分鐘便可成功完成。

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客房類型多元化

樓高14層的酒店合共有160個房間，房型多達13種，可容納1至4人，客房面積由12.2平方米至21.4平方米不等。

另外設有兩款空間較大的特色房型，其中最大間的Party Suite，可供4人入住，佔地57.5平方米，設有Island式廚房，方便烹調簡單的食物。房內亦設有下拉式巨型熒幕及便攜式投影機，就算旅行煲劇也無難度。

而53.7平方米的Weekend Suite，則設有一張大床，供2人入住，感覺有點像高級Service Apartment，預算充足又想住得鬆動一點的，不妨考慮這款房型。

對室內設計有更高要求的住客，還可考慮由日本新晉策展人KIAN打造的Styling Room，房內有特色掛畫，被鋪亦會換上不同花紋，充滿品味，為喜歡藝術的朋友帶來家的感覺。

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響應環保減碳

除了整體夠新潮及年輕化外，all day place shibuya也走在潮流的尖端，非常着重環保低碳概念。為了減少塑膠廢物，房間內不設樽裝水供應，但設有公共飲水機，供住客自攜器皿自助裝常溫水。

旁邊亦有自動販賣機，售賣多款Mikkeller的啤酒，隨時可小酌一番。房內日常用品也僅得竹炭製牙刷、MiYO Organic紙片型牙膏及可重複使用的Indosole環保拖鞋，連沐浴露、洗頭水等，亦是來自澳洲高級有機護膚品牌Appelles，盡力為地球出一分力。

雖然酒店沒有極華麗的裝潢或設施，但勝在基本用品一應俱全，簡約及光猛的房間也沒有太大壓迫感，亦夠新淨，以人氣澀谷區內來說，房價也算平易近人。酒店對面還有於2020年重新整修兼開放的宮下公園MIYASHITA PARK，集購物商場及餐廳於一身，且交通便利，性價比甚高，是遊日值得考慮的一大住宿熱點。

all day place shibuya

地址：東京都澀谷區澀谷1-17-1

網址：https://www.uds-hotels.com/all-day-place/

房價：雙人房每晚10,100日圓（約570港元）

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▲ 由緣新宿溫泉旅館距離東京Metro新宿三丁目站約8分鐘路程，附近相對較寧靜。（Nacase & Partners提供）

新宿罕有溫泉旅館 市區泡箱根泉湯

同樣由UDS集團設計及經營的由緣新宿溫泉旅館，是東京熱鬧市區中難得一見設有天然溫泉的酒店。住客可以在設計優雅精緻的露天風呂中，享受來自箱根的溫泉，更可同時邊泡邊飽覽新宿街景，甚為寫意。

與all day place shibuya不同，由緣新宿走的是傳統和風，由走廊、大堂至房間都以木及石為主要建材，滲着濃濃的禪意。酒店的前台及餐廳「夏下冬上」，是位於以傳統「切妻建法」建造的平房裏，充滿日式溫泉旅館的風味。

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客房則設於平房後方的建築物裏，分為6種房型，雙人房由標準的12平方米至33平方米不等，可客納1至4人，另設有最大的51平方米Yuen Suite房型。房間設計亦是走日系風，有仿日式的榻榻米的地板，但值得一提是，部分基本房型尺寸是偏向的骰，且不設浴缸，建議訂房前要了解清楚。

由緣新宿溫泉旅館

地址：東京都新宿區新宿5-3-18

電話：03-5361-8355

房價：經濟雙人房每晚9,000日圓（約509港元）

記者︰黃依情