【新冠肺炎】亞博館3檢疫中心將轉為暫託中心　院舍緊密接觸者不需再到檢疫中心隔離

▲ 亞博館3檢疫中心將轉為暫託中心，每館設270個床位。（資料圖片）

因近日院舍確診個案持續上升，對暫託中心的需求大增，社署今日（22日）宣布，設於亞洲國際博覽館11、9和6號館的檢疫中心將分別由12月24日、27日及28日起轉用作暫託中心，接收輕症或無症狀的確診長者和殘疾人士。

醫院管理局會與私營醫療機構協作，為3個暫託中心提供醫療支援。分別由富寶國際發展有限公司及嘉濤（香港）控股有限公司負責，每間館設270個床位。

同時，政府會調整住客遷離暫託中心的安排，以達致與其他獲發隔離令的社區人士的安排一致。所有人士如在隔離的第4天及第5天（或其後的連續2天）進行的快測均取得陰性結果，將可被視為已完成隔離，而無須進行核酸檢測。

另外，屬緊密接觸者的院舍住客不會再被安排前往檢疫中心進行檢疫。衞生署衞生防護中心亦已為院舍就照顧緊密接觸者訂定指引，列明院舍員工應留意的感染控制事項。

社署會繼續密切留意疫情發展，並會與有關政策局和部門協調，迅速調動資源和場地，配合院舍的防疫需要，保障院舍住客健康。

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責任編輯：李榮忠