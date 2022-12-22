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【食物安全】知味涼果五香黑瓜子礦物油含量超標　食安中心指令停售及回收

社會 16:41 2022/12/22

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知味涼果的五香黑瓜子被驗出礦物油含量超出法例標準。（知味涼果網頁圖片）

食物環境衞生署食物安全中心今日（22日）公布，知味涼果的五香黑瓜子被驗出礦物油含量超出法例標準。中心已指令將受影響批次產品回收、停售及下架，呼籲市民應停止食用。

食安中心指，透過恆常食物監測計劃，從一間網上商店檢取有關瓜子樣本作檢測，結果顯示，樣本所含礦物油分量，以重量計為食品重量每100份的0.59份，超出法例上限的0.2份。產品資料如下︰

  • 產品名稱：五香黑瓜子
  • 品牌：知味涼果
  • 淨重：454克
  • 來源地：中國
  • 經銷商：知味食品有限公司
  • 此日期前最佳：2023年10月24日

發言人說，已知會有關商戶，並指令將受影響批次產品停售及下架；有關經銷商已對受影響批次產品進行回收，市民可於辦公時間致電其熱線6063 3461，查詢有關產品的回收事宜。發言人亦提醒，市民應選購色澤自然的食品，表面有不尋常光澤的瓜子可能添加礦物油，進食含過量礦物油的食品或會引致腸胃不適。

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責任編輯：黃悅晴

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