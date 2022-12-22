【兄妹共浴】兄妹獨處浸溫泉穿比堅尼毫不尷尬　女友難頂太親暱無法接受

▲ 台灣一名女友表示，最近男友與妹妹獨處浸溫泉，妹妹更穿上比堅尼，令女友難以接受。

異性兄弟姐妹一起浸溫泉奇怪嗎？台灣一名女網民近日在討論區上發文大呻，指出男友與家人去浸溫泉，男友與妹妹在一間湯屋獨處，而妹妹僅穿比堅尼泳衣，令女網民難以接受，坦言介意兩兄妹太親暱，引起網民兩極意見。

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近日一名女網民在《Dcard》討論區發文，指近日天氣寒冷，男友與家人去泡湯（浸溫泉）放鬆，但後來她得知父母與兄妹各自一間湯屋，尤其是妹妹穿著比堅尼入浴池，令她難以接受，但又不知如何開口對男友說。

我有點介意這件事情，可是又覺得他們是一家人，這應該沒什麼。請問大家會覺得自己的另一半，跟異性兄弟姐妹一起泡湯很奇怪嗎？

網民反應兩極

帖文一出後，隨即引發兩派網民爭論，有網民認為兄妹都有穿泳衣沒有問題，「又不是裸體，感覺還好啊」，還反質疑樓主是否看成人片太多，幻想了不軌情節，「你是片子看太多？他們是親兄妹，又不是乾兄妹的」；有網民更提醒她，心裡默默想就好，不要對男友說，否則會認定她是麻煩女友。

另一邊廂，有網民力挺樓主，認為男女都是成人，「誰在乎妹妹是不是家人？本來就要有界線」，且面對家人打扮太性感，反而會覺得尷尬，「被家人看到就很奇怪，反而陌生人就不太會，不知道為什麼」。

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責任編輯︰王明芳