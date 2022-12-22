【搶飯碗】酒樓專請新移民單親媽媽　老闆親揭一個原因比港人具優勢

▲ 有酒樓老闆專請年輕女性做樓面侍應，尤其鍾情失婚單親新移民。（香港經濟日報資料圖片）

一間酒家，長期旺爆，通常有幾大原因：一、菜式水準高；二、價錢Value for money；三、氣氛令人感到舒服；四、服務質素貼心。

近幾年，樂富中心開咗間海鮮酒樓，晚晚爆，排晒隊。點解？因以上四大原因有齊！

三幾個月能維持，正常。但三幾年如此，管理者必定有好多竅門，才能日日保持水平。

經營食肆者必知，廚房與樓面，流動性極大。廚師若略好功力，很快會被行家撬。一撬成功，立即成棚廚同時起身，因行「大佬制」也。

樓面也如是，隔離俾多幾百蚊個月，也會立即會跳槽。

故此，管酒樓，日日心驚膽跳，因唔知班大帝幾時會「起身」，尤其訂到爆晒場才話「唔玩」。

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回說樂富中心間火紅酒樓，樓面侍應，大部分為年輕女性（二十多至四十），樣子皆不錯（嗱，我無話靚呀！），最重要，人人工作態度熱情有禮，非常專業。雖日日忙到甩轆，但專業精神不減。這情況，很少在其他大型食肆見到，尤其連鎖酒樓。

某晚，兩杯之後，拉主事人A經理問：「老哥，點解你可以搵到咁多如此投入的服務員呢？」

「碌Sir，當然不會隨隨便便啦！首先，我生意夠，月薪可以俾多啲。第二，客人如潮水，貼士當然不少。更有一竅門，係我請人時，專揀年輕新移民，尤其失婚單親媽媽。佢哋曾經滄海，又要帶大年幼子女，故此，工作特別拼搏，非常重視份工，絕不會辰時卯時鬧情緒或少少事失場唔見人。總之，凡生活孭重飛者，工作態度特別積極㗎！」

原文刊於《經濟日報》收費專欄，原題為「專請單親新移民」。

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