【見家長】心急爸媽憂嫁唔出　30歲港女首次帶男友上屋企被疑請PTBF

▲ 成30歲人都未拍過拖，突然之間帶男朋友返屋企，作為父母應該開心嘅！

作為父母，當然擔心子女的嫁娶問題，有港女在網上發文，指自己快30歲，但一直未識到男朋友拍拖，所以父母也擔心她會「嫁唔出」，最近港女終於開齋，可以趕得上聖誕前夕脫單，並打算在聖誕節帶男朋友回家與父母見面，豈料，父母竟然懷疑女兒聘請「PTBF」(出租男友)來欺騙他們。

最新影片推介：

該名港女在香港討論區發帖，主題是「今個聖誕終於有男朋友帶返屋企啦」，她透露自己已經20多歲快30歲，但一直都未識到男朋友拍拖，因此父母都好擔心她會嫁唔出，

有時候佢哋仲會問我其實我係唔係鍾意女仔，仲話如果有女朋友都可以帶返去見佢，佢哋都好開明。但唔好講女朋友啦，連男朋友都冇。

6月父親節時，港女因為未能帶男朋友回家與爸爸慶祝，爸爸竟發脾氣，連餐飯都食得唔開心，不過幸好今次趕得上在聖誕節前夕識到個好好的男仔，並與對方發展成情侶，所以港女打算在聖誕節帶男朋友回家兼見家長，

阿爸阿媽聽到我要帶男朋友返屋企都好開心，仲問咗我好多關於男朋友嘅野，好似佢鍾意食咩，仲話到時要煮啲佢鍾意食嘅嘢。但係另一方面，佢哋好似又懷疑我呃佢哋，係唔係因為知佢哋想我快啲識男朋友，佢哋懷疑我請PTBF呃佢哋！真係帶埋男朋友返去佢哋都要懷疑我！

貼文一出，即引起網民熱議，有網民建議樓主當住父母面前與男友親熱，「當住佢哋面錫番啖」、「食完飯就同條仔入房休息下，咁佢哋就唔懷疑你」，有網民覺得樓主父母古老思想，「咩而家仲有呢種父母？一定要仔女拍拖結婚！」、「咁嘅情節，真系做戲先至有，攪大埋個肚先會信」，另外有網民指，29歲男，仲係a0，女仔都識唔多個，有米都唔掂，相反女仔只要正常，識男仔易過乜，但樓主則回應該網民，表示自己身邊都仲有好多單身的朋友，「揾到啱嘅人拍拖都唔係咁易。」

點擊下圖，睇更多留言：

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳