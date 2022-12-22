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《無敵貓劍俠：8+1條命》5大彩蛋　注入手繪質感呈現不同風格

娛樂 16:59 2022/12/22

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在2004年，「夢工場」皮靴貓劍俠於《史力加2》（Shrek 2）初登場，結果搶鏡過主角，之後繼續多在兩部史力加作品出鏡外，最終更坐正推出孭飛作《無敵貓劍俠》（Puss In Boots）大電影，照樣大收，《史力加》、《無敵貓劍俠》兩大系列全球累積票房高達35億美元。

最新推出的《無敵貓劍俠：8+1條命》（Puss In Boots: The Last Wish）繼續飛起史力加，由皮靴貓擔正做主角。

最佳拍檔

而此片由亞努爾梅卡度（Januel Mercado）與祖爾歌羅馥（Joel Crawford）聯合導演，當中亞努爾梅卡度，曾任《古魯家族2：霸器新時代》（The Croods: A New Age）的故事總監，與並已認識導演祖爾歌羅馥十多年。

祖爾歌羅馥說：「我們很有默契，我們最初都是在夢工廠擔任分鏡插畫師，第一次合作的電影是《功夫熊貓2》（Kung Fu Panda 2）。亞努爾擔任《古魯家族2：霸器新時代》的故事總監時表現十分出色，所以我希望他成為《無敵貓劍俠：8+1條命》的聯合導演，做我的拍檔。」 

呈現不同風格

在視覺上，《無敵貓劍俠：8+1條命》，劇隊力求有別「夢工場」動畫電影風格。

同樣是《古魯家族》班底的美術指導內特弗拉格（Nate Wragg）在影片中注入手繪質感，監製馬克史威夫特（Mark Swift）說：「我們覺得這相當於為史力加世界的角色帶來新面貌，我們將這些角色放在一幅畫裡，放在一本插圖童話書中。」

他續拍：「《無敵貓劍俠》是一個童話故事，所以我們把它放在屬於它的世界裡——一種繪畫、插圖的風格。你會看到我們用CG動畫製作出生動而精確的細節，但這一切在遠看時都會化為柔和的筆觸。」

製作團隊同時希望將本片與史力加宇宙連接，觀眾因此也可留意片中幾個與史力加有關的「彩蛋」。

5個小秘密

1.創作團隊為寫皮靴貓是怎樣死了8次，構思了65個不同的死法。
2.熊寶寶的對白：「噢，不要蜜蜂！」（Oh, not the bees!）是向尼古拉斯基治（Nicolas Cage）在《惡靈線索》（The Wicker Man）的經典對白致敬。
3.皮靴貓有120萬條貓毛。
4.露娜媽媽家中有37個不同品種、超過150隻貓。
5.配樂由格林美、艾美獎及ASCAP大獎得主艾特培瑞拉（Heitor Pereira）主理，他曾為《荒失失奇兵》（Madagascar）、《史力加2》、《職業特工隊2》（Mission Impossible II）、《蝙蝠俠：黑夜之神》（The Dark Knight）的配樂作曲、填詞或彈奏樂器。

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電影 動畫片 導演 荷里活

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