《無敵貓劍俠：8+1條命》5大彩蛋　注入手繪質感呈現不同風格

在2004年,「夢工場」皮靴貓劍俠於《史力加2》(Shrek 2)初登場,結果搶鏡過主角,之後繼續多在兩部史力加作品出鏡外,最終更坐正推出孭飛作《無敵貓劍俠》(Puss In Boots)大電影,照樣大收,《史力加》、《無敵貓劍俠》兩大系列全球累積票房高達35億美元。

最新推出的《無敵貓劍俠:8+1條命》(Puss In Boots: The Last Wish)繼續飛起史力加,由皮靴貓擔正做主角。

最佳拍檔

而此片由亞努爾梅卡度(Januel Mercado)與祖爾歌羅馥(Joel Crawford)聯合導演,當中亞努爾梅卡度,曾任《古魯家族2:霸器新時代》(The Croods: A New Age)的故事總監,與並已認識導演祖爾歌羅馥十多年。

祖爾歌羅馥說:「我們很有默契,我們最初都是在夢工廠擔任分鏡插畫師,第一次合作的電影是《功夫熊貓2》(Kung Fu Panda 2)。亞努爾擔任《古魯家族2:霸器新時代》的故事總監時表現十分出色,所以我希望他成為《無敵貓劍俠:8+1條命》的聯合導演,做我的拍檔。」

呈現不同風格

在視覺上,《無敵貓劍俠:8+1條命》,劇隊力求有別「夢工場」動畫電影風格。

同樣是《古魯家族》班底的美術指導內特弗拉格(Nate Wragg)在影片中注入手繪質感,監製馬克史威夫特(Mark Swift)說:「我們覺得這相當於為史力加世界的角色帶來新面貌,我們將這些角色放在一幅畫裡,放在一本插圖童話書中。」

他續拍:「《無敵貓劍俠》是一個童話故事,所以我們把它放在屬於它的世界裡——一種繪畫、插圖的風格。你會看到我們用CG動畫製作出生動而精確的細節,但這一切在遠看時都會化為柔和的筆觸。」

製作團隊同時希望將本片與史力加宇宙連接,觀眾因此也可留意片中幾個與史力加有關的「彩蛋」。

5個小秘密

1.創作團隊為寫皮靴貓是怎樣死了8次,構思了65個不同的死法。

2.熊寶寶的對白:「噢,不要蜜蜂!」(Oh, not the bees!)是向尼古拉斯基治(Nicolas Cage)在《惡靈線索》(The Wicker Man)的經典對白致敬。

3.皮靴貓有120萬條貓毛。

4.露娜媽媽家中有37個不同品種、超過150隻貓。

5.配樂由格林美、艾美獎及ASCAP大獎得主艾特培瑞拉(Heitor Pereira)主理,他曾為《荒失失奇兵》(Madagascar)、《史力加2》、《職業特工隊2》(Mission Impossible II)、《蝙蝠俠:黑夜之神》(The Dark Knight)的配樂作曲、填詞或彈奏樂器。

