【王室風波】紀錄片揭王室黑幕演「王子復仇記」　哈里壓抑不安心理長大終爆發

▲ 鄧藹霖指出，哈里是「憋着太多複雜不安心理長大的王子」。（法新社）

讓我也來湊湊熱鬧，談談哈里與梅根。預感告訴我，今後這兩個名字將列入令人感到厭惡的名單中。

有個現象真吊詭，當我問及身邊朋友，有否看完哈里與梅根最近上畫的紀錄片時，姑勿論是任何國籍的朋友都嗤之以鼻，表示自己才不會花時間看這兩人無聊的撒野。

英國婆婆最激動︰「嫲嫲才剛剛去世，呢兩個人就在外頭大數王室的不是，真可惡！」眾人的反應原來都存在年齡差異的，年輕人則較多同情哈里與梅根的處境。

大家都不欲承認看過，但收費串流影視平台上畫的這輯紀錄片破了收視紀錄。本人都要說個明白，我只是看了一集便看不下去了，原因是覺得太沉悶，兩個人聲音低沉地「咦哦」，況且二人邂逅的經過倒已聽過多遍了，沒有新意。我倒有興趣了解哈里和梅根的心理狀態。

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於哈里來說，這是一場徹頭徹尾的「王子復仇記」，雖然媽媽過世時，他只是小孩，但他也不是愚蠢得甚麼也不懂吧！媽媽被王室欺凌，他看在眼裏；爸爸有婚外情，他被迫接受；哥哥是被寵的未來國王，他永遠及不上哥哥的地位，那都是事實。

憋着太多複雜不安心理長大的王子，終於有日碰上他認為有能力跟他team up對抗王室的梅根，那是天造地設的一對呢！

至於梅根，由決定當藝人的第一天開始，相信發夢也沒想過自己會有天成為全球矚目的人物呢，她太享受這種感覺了，王子、子女、名與利，缺一也不願啊！

原文刊於《經濟日報》收費專欄，原題為「王子復仇記」。

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