【迷姦藥】網紅酒吧內疑遭陌生人飲品落藥　5分鐘即暈身上多個部位流血

▲ 網紅酒吧內疑遭陌生人落藥，5分鐘即暈 身上多個部位流血。

都市人生活繁忙，有人會因此喜愛於收工後到酒吧小飲兩杯，放鬆心情。但泰國有女網紅就以險被人落藥迷姦的恐怖自身經歷，勸告所有女士們於酒吧飲酒時，必須要倍加小心。她更分享她疑似被人迷暈後的影片，可見當時於床上的她已經不醒人事，而且身上更有多處地方不明所以受傷。

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泰國一名網紅Atittaya Chaiyasing透露自己早前走到當地一間酒吧擔當DJ工作，期間有一名粉絲相當熱情向她送上一杯酒，礙於禮貌關係，她未有推卻，而是喝了幾口。豈料，過了5分鐘後，她腦子裡突然覺得一陣天旋地轉，便陷入昏睡狀。幸好，當時在她身邊的友人馬上察覺她的異況，於是便迅速將她帶到房間休息，也拍下阿她當時的狀況。

Atittaya其後在Facebook分享有關影片，可見當時躺在床上的她似乎對外界充耳不聞，即使友人輕拍她的頭亦毫無反應。除此之外，Atittaya身上亦有多處不正常出血的狀況，膝蓋、鼻孔都有血漬，她更形容自己幾乎是「七孔流血」。

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Atittaya事後猶有餘悸表示，幸好當時沒有一飲而盡，否則恐怕後果不堪設想；又指公開影片的目的，主要是希望其他女士出門在外記得要留神，切勿喝不明來歷的飲料。

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責任編輯：羅嘉欣