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【商場活動】東薈城名店倉X珍寶珠推FUNtastic World　6大打卡位+全港首間珍寶珠快閃店

休閒消費 14:55 2022/12/23

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熱門 美斯 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

東薈城名店倉聯乘珍寶珠推出FUNtastic World。（商場提供）

東薈城名店倉與世界知名糖果品牌Chupa Chups珍寶珠聯乘，由即日起至2023年1月2日期間推出FUNtastic World主題活動，讓大小朋友親身體驗珍寶珠製作過程，歡度甜蜜又好玩的歡樂除夕。

場內特設6個色彩繽紛、潮人打卡必到的珍寶珠互動裝置，包括2樓天橋的5米高珍寶繽FUN熱氣球、2樓中庭廣場滿FUN棒棒學堂內的6米高沉浸式滿FUN棒棒禮堂、甜香滿溢的棒棒糖製造機、網紅必到的奪目滿FUN包裝站、小朋友至愛的超巨型珍寶珠，以及2樓鄰近cdf Beauty的棒棒糖繽FUN牆。

全港首間集海外產品珍寶珠快閃店登場。（商場提供）

全港首間集海外產品的珍寶珠無限FUN快閃店，亦會正式登陸東薈城名店倉，發售近60款主題精品，包括Pop Mart珍寶珠2022新版系列公仔，亦有首度在港發售的珍寶珠泰國版產品。CLUB CG 會員更可憑1,000積分，換領限量版「東薈城名店倉 X 珍寶珠」手機支架一個。

滿FUN棒棒學堂
地點：東薈城名店倉二樓中庭廣場、二樓天橋及二樓鄰近cdf Beauty (275號舖)
日期：即日起至2023年1月2日
時間：10am-10pm

記者︰黃依情

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