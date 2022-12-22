【窄路微塵】袁澧林搣甩文青味演MK單親媽媽　與張繼聰同是天涯淪落人

其實除《阿凡達：水之道》（Avatar：The Way of Water）外，仍有很新片上映，當中《窄路微塵》於今天 (12月22日) 正式上畫。

在早前在第59屆金馬獎， 《窄路微塵》獲「最佳原創音樂」 （黃衍仁），同時亦入圍金馬獎「最佳男主角」（張繼聰）、「最佳女主角」（袁澧林）提名，成績不俗。

疫情下百業蕭條

電影公司並在今日（12月22日）發布第4條製作特輯「角色篇」中，由男、女主角暢談自己角色的性格及特質。

先以張繼聰 (Louis) 為例，他在戲中所飾演的窄哥是一個單身的中年男士，Louis認為窄哥之所以長期處於繃緊狀態是由於他需要一人負責整間清潔公司的運作，疫情期間百業蕭條，使窄哥面對的問題倍增。

相濡以沫

雖然 Candy (袁澧林飾) 的出現陪伴他度過不少低潮，Louis卻認為二人並不會因此擦出愛情火花，首先年齡相差較遠，而且二人關係是在艱難期間互相交織而發展的一種關係；就如人生一樣，不是所有關係都能夠找準確的形容詞，但至少不屬於愛情。

袁澧林 (Angela) 在製作特輯中介紹 Candy為一個稍為粗心大意的單親媽媽，認為電影更像是一套Candy的生存電影，呈現在疫情其間如何尋找工作，如何勉強地養活自己的女兒。

談起與窄哥的微妙關係，Angela形容二人關係撲朔迷離，認為窄哥之所以會不斷包容Candy的錯誤是由於她需要獨自養活女兒，因此窄哥對她的體裇都是純粹源於單親媽媽的身分。二人相濡以沫，卻沒有因此相忘於江湖。

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