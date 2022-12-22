【冬至交通】多條公路交通擠塞　龍翔道、漆咸道北部份行車線封閉

▲ 多條公路交通擠塞。

所謂「冬大過年」，今日（22日）冬至是一家團聚的好日子，不少市民都會提前下班「做冬」，與家人共敍天倫。不過運輸署表示，現時多條公路交通擠塞，提醒駕駛人士注意路況。

龍翔道（往荃灣方向）近天馬苑部份行車線封閉

因交通意外，龍翔道（往荃灣方向）近天馬苑的部份行車線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。現時上址交通繁忙。

漆咸道北（往尖沙咀方向）近蕪湖街部份行車線封閉

因交通意外，漆咸道北（往尖沙咀方向）近蕪湖街的部份行車線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。現時上址交通繁忙。

雞嶺迴旋處 / 大頭嶺迴旋處一帶十分擠塞

現時雞嶺迴旋處 / 大頭嶺迴旋處一帶已十分擠塞，駕駛人士請儘量避免前往該區，已到達該區的駕駛人士請留意並遵照警察指示，保持忍耐及密切注意電台及電視台的最新交通消息。

沙田㘭道（北行）近黃大仙道慢線封閉

因水管爆裂，沙田㘭道（北行）近黃大仙道的慢線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。現時上址交通繁忙。

港鐵加強列車服務

港鐵表示，預計各繁忙車站及主要轉車站於今日下午3時後會有較多乘客。港鐵亦會加強列車服務。

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記者：黃穎津