【一代球王】比利腸癌病情惡化醫院過聖誕　女兒望大眾為父親祈禱

▲ 球王比利腸癌病情惡化，將在醫院過聖誕。（法新社圖片）

現年82歲的巴西球王比利（Pele）腸癌病情再告惡化，其女兒透過社交網站表示，在家人和醫生商議後，為比利做出決定，將在醫院度聖誕，希望全球球迷為父親祈禱。

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比利女兒Kely Nascimento透過社交網站呼籲，表示原定計劃在家中過聖誕，但與醫生商量後決定擱置，改為在醫院陪伴比利。同時，Kely希望外界能為比利祈禱，又感謝大家的支持，直言支持者的愛，令他們感到不孤單，是很大的心靈慰藉。

比利所在的醫院在星期三（21日）發表聲明，指他的癌症病情有所惡化，已影響到腎臟及心臟機能出現障礙，需要需要加強照顧。

患有腸癌的比利，在12月初傳出已對化療無任何反應，並被送入寧養病房。其後比利女兒否認傳聞，而比利本人亦有在社交網站發表聲明，表示自己很堅強，內心充滿希望。

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責任編輯：羅嘉欣