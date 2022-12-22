【偷客股份】涉28年間偷客逾6000萬元股份　香港宏僑董事被控盜竊准保釋候訊

▲ 涉28年間偷客逾6000萬元股份，香港宏僑董事被控盜竊准保釋候訊。（資料圖片）

香港宏僑投資有限公司唯一股東兼董事岑琪，涉於1991年起偷竊逾10名客戶逾600萬股份及據法權產，涉款逾6,000萬元，早前被警方商業罪案調查科起訴11項偷竊罪，案件今（22日）於東區裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，裁判官應控方申請將案件押後至2023年3月16日再訊，以待警方處理文件夾，被告准以現金20萬等條件保釋外出候訊。

女被告岑琪（86歲）報稱公司經理，被控11項盜竊罪。控罪指，被告於1991年9月1日至2019年10月31日間，在香港偷竊逾600萬股來自長江和記實業有限公司、恒生銀行有限公司等61間上市公司股份，而上述物品為蘇世雄、卓瑞嫻、張亦芷、莊逸聰、鄔恩琪、鄒振華、YONG Yoong Siew Susan、黃錫堯及其他人的財產。

控罪續指，被告另於2019年4月12日至10月28日間，在香港偷竊據法權產，即香港宏僑投資有限公司欠林蓮、王瑞儀74.4萬元及134萬元。據了解，涉案股份金額逾6,000萬，被告為受害人經紀。

被告暫毋須答辯，控方申請將案件押後，以待警方處理文件夾。裁判官將案件押後至2023年3月16日再訊，被告准以現金20萬擔保外出，每周到警署報到1次，不得接觸控方證人等。

資料顯示，證監會早前根據《證券及期貨條例》提起法律程序後，高等法院原訟法庭飭令香港宏僑、其唯一董事兼股東岑琪等向客戶作出賠償。

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記者：梁錦麟