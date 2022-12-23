【商場活動】荃灣如心廣場《小香港・大節日》微型藝術展　重現1.5 米珍寶海鮮舫+消費換禮品

▲ 荃灣如心廣場推出《小香港・大節日》大型聖誕及農曆新年微型藝術展。（商場提供）

為迎接普世歡騰的節日，荃灣如心廣場由即日起至2023年2月19日會推出以聖誕及農曆新年為主題的《小香港．大節日》微型藝術展覽。這次展覽中央特設7米高的巨型聖誕下午茶，讓參觀者沉浸於濃厚的節日氛圍中。巨型聖誕下午茶下的《維多利亞港》就加入了電腦動畫，模擬製作聖誕煙花， 在3.5米長的《維多利亞港》上空璀璨耀眼。

展場裡亦有近60件微型藝術展品，最矚目是1.5米長《珍寶海鮮舫》，重現了昔日光輝歲月，還有《食神》中周星馳與谷德昭做對手戲重現大家眼前。另一件作品是出自藝術家蔡碧龍及何國添的手筆，他們仿歷史照片創作了《遺忘的時光 ─ 1930》，立體展現上世紀戰前風情。

▲ 1:80珍寶海鮮舫（商場提供）

另外還有《五星級自助餐》、《聖誕大餐》、《中環石板街》、《蘭桂坊》、《巷仔理髮店》、《中華英雄》、《街頭霸王》、《龍珠Z》及《亂馬1/2》漫畫店等，令大眾彷如走入時光機，穿梭新舊和東西薈萃的香港。

場內亦有聖誕禮遇換領，顧客於如心廣場一期及二期以電子消費滿$800或以上，或NINA CLUB會員憑15,000積分即可換領精選白酒一枝。消費滿$1,500或以上，或NINA CLUB 會員憑25,000積分，即可換領Nina Patisserie如心蝴蝶酥（原味12件）一盒。換領日期由即日起至換完即止。

《小香港．大節日》微型藝術展

展覽分兩期展出︰

Part 1- 聖誕︰即日起至2023年1月16日

Part 2- 農曆新年︰2023年1月16日至2月19日

時間︰11am-8pm

地點︰如心廣場一期1樓中庭

費用︰免費入場

記者︰黃依情