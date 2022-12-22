【創科藍圖】邱達根：積極回應業界訴求　周浩鼎倡DSE應用學習科目升格

▲ 邱達根表示，《藍圖》積極回應科創界多年來的訴求。（資料圖片）

政府今日公布《香港創新科技發展藍圖》，創新科技界立法會議員邱達根表示，《藍圖》積極回應科創界多年來的訴求，形容為香港創科重新打脈及對症下藥。

身兼香港資訊科技聯會會長的邱達根同時建議，為大學及職專學院的科技課程引入科創業界合作，推出更多兼具課堂教學和職場實習的「3+1」STEAM 課。他又建議應增設專科學校，及早讓學生選讀並做好職涯規劃。

民建聯工商專業委員會主席周浩鼎形容，這次藍圖有破舊立新的意義，破除過去政府不願意重點扶持任何產業的規條。他希望當局考慮，從外面聘請具先進製造業管理經驗的人才擔任工業專員一職，以及透過外面經驗恊助推動工業政策落實。

他亦建議，把電機及機械工程等 DSE「乙類應用學習科目」升格，從原來成績評級最高只能考獲4，和傳統學科看齊，避免予人感覺職專教育被矮化。

經民聯紡織及製衣界立法會議員陳祖恒建議，將職業訓練局轄下的香港高等教育科技學院（THEi）升格為應用科學大學，以及在香港專業教育學院（IVE）轄下設立一所全新學院，專門提供創新科技相關課程。

陳祖恒又提出當局在「工業專員」下，增聘「工業專員助理」，協助不同工業推展智能化製造，以及期望政府盡快推出企業版「智方便」平台。

選委會立法會議員吳傑莊關注，《藍圖》在謀劃發展方向的同時，也要顧及外國別有用心的舉動，他指出，在推動智慧城市、智慧政府時，應考慮應用更多「開源軟件」（Open Source Software，OSS），以防數碼設施被無故「斷供」，影響政府運作，以至社會發展。

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責任編輯：關景騰