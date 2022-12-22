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【打擊騙案】警偵破23宗彈票案涉款逾900萬元　拘12男女涉串謀詐騙等罪

社會 18:16 2022/12/22

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警偵破23宗彈票案涉款逾900萬元，拘12男女涉串謀詐騙等罪。（黃傑偉攝）

警方於12月21至22日進行一個代號為「竿燈」反「詐騙」行動。行動中拘捕5名本地男子及7名本地女子，年齡介乎24至55歲，涉嫌以欺騙手段取得財產、欺詐、處理贓物及串謀詐騙罪。

油尖警區刑事調查隊第11隊偵緝督察葉恩樺指，警方於8月及10月接到2名分別為紅酒櫃公司及個人於網售上銷售名錶遇上彈票黨案件。騙徒開出支票後，以戶口內餘額不足手法騙去兩名受害人財物。

油尖警區經深入調查後，聯同網上購物平台及銀行業等持份者作出資金流向分析，成功鎖定一個以傀儡戶口為犯案工具的網上購物及商業騙案本地詐騙集團。詐騙集團分工仔細，分別有成員扮演商人及買家，交收者及負責於櫃員機存入有問題支票以博取賣家信任，當受害人發現彈票時已有業務上或財物損失。

警方於12月21及22日展開行動，成功偵破23宗彈票案件，損失高達900多萬，單一損失達150萬元，行動中於香港多個地點成功拘捕5男7女，年齡介乎24至55歲，報稱廚師、家庭主婦、運輸工人及無業，涉嫌以欺騙手段取得財產、欺詐、處理贓物及串謀詐騙罪。行動中檢獲多部手機、電話卡、銀行提款卡、傀儡支票及入數記錄，行動仍然持續，不排除會有更多人被捕。

警方提醒市民，騙徒會於社交平台上製造假象及點贊令賣家失去戒心從而受騙。市民應揀選有商譽官方商戶，選擇到貨付款或當面交收。如有懷疑，可登入警方防騙伺服器評估，或致電警方防騙熱線18222尋求協助。

警方強調如借出或出售個人戶口予騙徒，有機會干犯串謀詐騙及洗黑錢罪名，一經定罪可被判監禁14年，市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉

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