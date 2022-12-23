【昔日男神】小栗旬28歲出現更年期症狀　沖涼意識模糊自爆身體壞掉

▲ 小栗旬28歲出現更年期症狀，沖涼意識模糊，自爆「身體壞掉」。

快將踏入40歲的日本男星小栗旬，近日上富士電視台《事出突然但能為您占卜嗎》算命節目時自爆，在28歲那年被診斷出更年期症候群，直至身體機能下降，他才發現身體出現重大狀況。

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小栗旬憶述在2011年，當時28歲的他正在擔演舞台劇《髑髏城七人》。有一天早上睡醒時，發現全身無力，意識很模糊，直言「洗澡時甚至不知道自己的頭在哪」。後來他去到醫院，醫生診斷他是屬於更年期症候群，飲水時水更會漏出來，令他自覺「身體已經壞掉了」。

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男性更年期的徵兆

養和醫院家庭醫學專科醫生關俊文曾撰文表示，女士停經為更年期徵兆，但男士更年期則沒有明確提示。男性更年期時會身體機能下降（如肌量減少、欠活力）、產生情緒問題（如脾氣暴躁、抑鬱、焦慮）、性及泌尿徵狀（如性慾減、陽萎等），這些情況與其他生理或心理病的徵狀相似，容易混淆。

如情況嚴重至影響日常生活，應盡早諮詢醫生，確認是否屬男性更年期，並進行詳細檢查，以排除患上糖尿病、甲狀腺問題、心臟病、腦部問題、焦慮症及抑鬱症等徵狀相近疾病的可能性。

如檢查後屬男性更年期，醫生會為患者安排驗血及進一步身體檢查，判斷是否適合接受男性荷爾蒙補充治療，如患有前列腺癌、乳癌、肝病等健康問題的男士則不宜接受該治療。男性荷爾蒙補充治療包括口服膠囊、注射或皮膚貼。接受治療後，更年期徵狀會於三至六星期左右得到有效紓緩。此外，性功能徵狀和情緒徵狀亦可使用不同藥物，有助紓緩徵狀，惟謹記使用任何藥物前必須先諮詢醫生意見。

男士更年期飲食注意

營養師李杏榆（Annie）曾受訪表示，男士賀爾蒙會隨年紀下降，當中的睪固酮分泌偏低的話，則會容易肥胖、脫髮或衰老。一般而言，男士50歲開始，身體機能會下降，睪固酮分泌亦減少，但現時普遍香港男士壓力大、睡眠質素差，或運動量不足，睪固酮偏低的現象連20、30歲的男士都有，表示提早衰老。

而飲食上也會加速衰老，Annie指出，有些食物會抑制睪固酮分泌，如高糖份、高升糖指數的食物。當中包括粥、有餡料的麵包蛋糕，如雞尾包、蛋撻，或高脂肪的牛角包，凍飲如檸茶奶茶、高果糖的西瓜、哈密瓜等，都要留意。

男士正值更年期，要注意飲食，多做負重肌肉鍛練、間歇式訓練，刺激心肺功能，都有助改善衰老問題。

以下食物有助抗氧化，但多食不等於功效更大，應配合均衡飲食，切忌過量攝取：

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責任編輯：羅嘉欣