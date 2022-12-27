【新加坡直擊】韓式黑幫劇《賭命為王》登陸Disney+　李東輝+許城泰+姜允成談命運與挑戰

▲ 許城泰、李東輝、姜允成（左起）一同受訪。（Disney+提供）

韓國原創電視劇《賭命為王》（Big Bet）現已在Disney+上架，劇集由《犯罪都市》導演姜允成擔任編劇和導演，主要拍攝場景於菲律賓取景，劇中不乏糜爛不堪的街道及繁華至極的賭場。

《賭命為王》以金錢作為生存的最強護身符，講述男主角於劇集開始時如地底泥般，至後期漸漸攀上高峰的命途。

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導演姜允成聯同兩位劇中演員李東輝和許城泰早前赴新加坡，出席由迪士尼串流平台Disney+舉辦的亞太區內容發佈會，向大家介紹新劇，又一同接受TOPick專訪，跟大家分享拍攝點滴。

盼觀眾有共鳴

問到劇集想帶出甚麼訊息？

姜允成導演指：「劇集講述一個擁有賭場的男子需要面對多重挑戰，包括很多朋輩間的關係，我希望觀眾能跟隨故事喜歡它，或從中找到共鳴。」

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李東輝欲接受挑戰

今次演戲中的最大挑戰是甚麼？

李東輝認為今次跟之前的拍攝有所不同，「這是我首次演這種角色，我需要跟導演討論很多演繹細節及方向，以及重點所在和如何去演。我不覺得今次是極端的經驗，且很開心能參與其中，與其說我要面對一個挑戰，不如說我很想去挑戰它。」他又笑言今次演出有點壓力，需要吸煙減壓。

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過想要的生活

劇集中各人有不同命運，問到許城泰覺得自己能否控制其命運嗎？

他說：「我想現在就是我想要的生活，擁有的也是我想要的。」

第一印象

姜允成導演對兩位演員讚不絕口，他謂：「當我首次看見他們時，我就覺得他們就是那兩個角色，且演繹出角色面對的處境。他們都演得非常好，不是每位演員都能像他們般瘋狂。」

李東輝分享跟導演合作的感受，「他就如一位媽媽，為我們提供很多想法和建議。他會背上所有責任，並給予我們最好的。他成功將捕捉最好的鏡頭，所以我覺得他是一位很好的導演。」

記者：梁樂欣

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