【藥物安全】衞生署呼籲市民停用2款治療陽痿及早洩藥　屬未經香港註冊藥劑製品

▲ 衞生署呼籲市民停服2款治療陽痿及早洩藥，屬未經香港註冊藥劑製品。（政府新聞處）

衞生署今日（22日）呼籲市民不應購買或服用，2款用於治療陽痿及早洩但未經註冊的藥劑製品，又強調市民切勿購買或服用成分或來歷不明的產品，未經註冊藥劑製品的安全、素質及效能均未獲保證。

署方根據情報，透過一個網上銷售平台購得相關產品樣本作化驗。政府化驗所的檢驗結果顯示，這些產品的樣本含有為《藥劑業及毒藥條例》（第138章）下的第1部毒藥的受管制藥物成分。這些產品在香港並非註冊藥劑製品。

產品名稱發現含有《藥劑業及毒藥條例》（第138章）下的第1部毒藥：

「Super P-FORCE Oral Jelly」 含「昔多芬」及「達泊西汀」 「KAMAGRA Oral Jelly」 含「昔多芬」

「昔多芬」及「達泊西汀」分別用於治療陽痿及早洩，必須在醫生指示下使用，亦只可在註冊藥劑師監督下於藥房憑醫生處方購買。「昔多芬」的副作用包括低血壓、頭痛、嘔吐、頭暈及暫時性視力模糊，亦可能與某些藥物（例如治療心絞痛的「硝酸甘油」）產生相互作用，令血壓降至危險水平。不當使用「昔多芬」可能構成嚴重健康風險，尤其是對有心臟問題的病人。「達泊西汀」的副作用包括焦慮、乏力、失去專注力、頭暈、噁心及頭痛。

根據《條例》，所有藥劑製品須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，方可於市面銷售。非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款100,000元及監禁兩年。

衞生署發言人強烈呼籲市民切勿購買或服用成分或來歷不明的產品。所有已註冊的藥劑製品於包裝上須附有香港註冊編號，格式為「HK-XXXXX」。未經註冊藥劑製品的安全、素質及效能均未獲保證。

已購買相關產品的市民應立即停止使用，如有疑問或用後感到不適，應徵詢醫護人員的意見。市民可於辦公時間內，將有關產品交予位於灣仔皇后大道東213號胡忠大廈1801室的衞生署藥物辦公室銷毀。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠