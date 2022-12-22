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【學業壓力】調查揭近8成中學生受學業困擾　英文科或成新死亡之卷

社會 19:21 2022/12/22

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遵理潮指數與非營利組織首席快樂官協會調查發現，近8成受訪學生認為學業造成困擾。（受訪者提供）

全港學校陸續恢復全日面授課，遵理潮指數與非營利組織首席快樂官協會調查發現，近8成受訪學生認為學業造成困擾，其中最多人認為英文科構成「最大壓力」，亦有約56%受訪者認為恢復面授課後壓力增加。調查機構鼓勵家長及教師加強對學生的關懷。

遵理潮指數與首席快樂官協會於今年11月以問卷調查形式訪問1,038名中學生，當中約9成半為高中生。調查發現，「學業」及「公開試」為首兩項最困擾受訪學生的事項，分別有77.9%及72%受訪者表示因此受困擾。另外，亦有近20%受訪學生反映，因「移民及朋輩移民帶來的離愁別緒」而感到困擾。調查亦發現，首三項最損害幸福感的事情依次為「成績未如理想」、「須應付考試」及「休息時間減少」。

約56%受訪者認為恢復面授課後壓力增加，而44.5%受訪者認為英文科構成最大壓力。遵理潮指數創辦人梁賀琪說，結果顯示學科與學生壓力的關係出現明顯轉向，歷年來被喻為「死亡之卷」的中文科已經「死亡」不再。她稱，英文科成為學生最憂慮的科目，屬意料之內，相信是由於中文科課程改革，以及疫情下社會以至學校難以提供足夠的英語語境所致。

調查發現，一半受訪者在面對壓力時，會選擇假裝無事，近27%會獨處哭泣。首席快樂官協會創始人兼執行主席孫美妮說，調查結果反映，學生面對壓力時傾向獨自處理甚至逃避問題。她鼓勵家長及教師加強對學生的關懷，以減低他們的孤獨感及心理壓力。

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責任編輯：黃悅晴

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