【新冠疫苗】非港人明起禁免費打3款疫苗　私營醫療有望短期設付費打針　

▲ 非港人明起禁免費打3款疫苗，私營醫療有望短期設付費打針

本港共3款新冠疫苗，包括復必泰原始株疫苗、二價疫苗和科興疫苗已在港註冊，據港府了解，2間藥物製造商正積極爭取盡快向私營市場供應有關疫苗。

當局今（22日）指，考慮到二價疫苗和兒童及幼兒配方疫苗需求及供應較緊張，明起相關疫苗將優先免費提供予香港居民；非香港居民除非曾在本港打針及持有預約接種登記，否則要自費打二價疫苗和兒童及幼兒配方疫苗。

港府表示，3款新冠疫苗在香港獲正式註冊，印證有關疫苗安全有效，亦代表有關藥物製造商可向私營醫護銷售相關疫苗。據港府了解，2間藥物製造商正積極爭取盡快向私營市場供應有關疫苗。

港府續指，考慮到私家醫生、診所及醫院應可望於短期内提供新冠疫苗接種服務，而政府疫苗接種計劃下的復必泰二價疫苗和兒童及幼兒配方疫苗需求及供應較原始病毒株疫苗緊張，而且補給存貨所需時間較長，故明日起相關疫苗將優先免費提供予香港居民。

非香港居民則可繼續獲免費提供復必泰原始病毒株疫苗和科興疫苗，但除非曾在本港打針及持有預約接種登記，否則要自費在本港私家醫生、診所及醫院打二價疫苗和兒童及幼兒配方疫苗。

此外，港府指由於註冊新冠疫苗已具相當的數據支持屬安全有效，符合安全、效能及素質標準，故市民日後於私營機構自費打針，將不獲疫情初期所設的保障基金涵蓋。

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記者：鄧凱文