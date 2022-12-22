【入境澳門】澳門明撤3入境防疫措施　包括落地核酸檢測及「紅碼」

▲ 澳門明撤3入境防疫措施，包括落地核酸檢測及「紅碼」

澳門今（22日）宣布，因應疫情和防控政策的調整，明日起由香港、台灣和外國入境當地的人士取消落地核酸檢測、「紅碼」健康碼，及入境翌日起計第3天的核酸檢測。

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心公布，因應疫情和防控政策的調整，自明日凌晨零時起，調整由香港、台灣和外國入境澳門的防疫措施，包括取消落地核酸檢測、「紅碼」健康碼，及入境翌日起計第3天的核酸檢測。

入境澳門人士須維持登機、登船或登車抵澳時持有48小時內核酸陰性報告的規定；而入境後澳門健康碼為「黃碼」，要接受自我健康管理，並自入境翌日起計連續5天，每天進行快測，並將結果上載至澳門健康碼，至第5天上載快測陰性結果後，「黃碼」會轉為「綠碼」；如期間快測呈陽性，則會轉為「紅碼」，須居家隔離。

入境澳門人士可在任何時候離澳前往香港、台灣和外國，但直至入境翌日起計第9天凌晨零時前，不能經澳門前往中國內地的措施維持不變。

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記者：鄧凱文