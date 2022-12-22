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【特首述職】劉兆佳：李克強肯定港府表現屬預見之中　稱通關只是時間問題

政治 21:48 2022/12/22

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劉兆佳相信，通關只是時間問題。（資料圖片）

全國港澳研究會顧問劉兆佳表示，國務院總理李克強對新一屆特區政府的表現給予肯定是預見之中。他又表示，相信香港與內地逐步通關的機會越來越大。

劉兆佳表示，李克強的講話內容，基本上都是重申香港在中央眼中的定位，鞏固自身作為國際金融、貿易和航運中心的地位，這些內容不會大變。他又指出，中央對香港日後發展路向已有相當清晰的指示，一方面希望香港盡快融入國家發展大局，另一方面是希望香港發揮原有優勢，讓香港和國家發展都能夠相得益彰。

至於今次述職會否就內地與香港通關方面帶來進展，劉兆佳認為，基於內地防疫政策的轉向，中央放寬入境限制是大方向，相信逐步的機會越來越大，只是時間問題。他又指出，中央亦要從全國角度考慮，未必會單獨為香港而提出通關內容。他說：「中央最多可做的，是作出一些暗示，讓香港社會各界有所憧憬，但都不急於一時，也不太可能在公開的開場白中提及。」

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責任編輯：趙居逸

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