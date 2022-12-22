【動漫電影】《象年戰記》中文版於今上線　製片商冀促中國和沙特文化交流

▲ 簽約儀式（左起：香港沙龍電影有限公司董事長汪長禹先生，沙特Manga Productions 首席執行官兼《象年戰記》執行製片人Essam Bukhary 博士）

成龍有份配音的沙特日本合拍動畫電影《象年戰記》中文版於今（22日）在MyTV SUPER上線，港澳觀眾可於寒假期間觀賞。香港沙龍電影有限公司董事長汪長禹，及沙特Manga Productions首席執行官兼《象年戰記》執行製片人Essam Bukhary今簽署長期戰略合作，促進沙特與中國的文化產業交流；傳媒總監何緯豐博士表示，影視文化和創新科技是未來糅合的關鍵，相信年輕人帶領創科潮流和生態，融入大灣區及配合國家策略，走進新時代格局。

汪長禹表示，很高興成為 《象年戰記》亞洲發行的一部分，並與亞洲不同地區的觀眾分享這部獨特的動漫電影。他們相信在未來幾年內會製作出更多令人興奮和創新的內容，甚至更多亞洲和中東之間的合作。

Essam Bukhary博士表示，他們旨在創意內容行業中建立中國和沙特阿拉伯之間獨特的友誼，沙特的數代人都非常喜歡中國電影。

▲ 拜訪Animoca Brands（左起：汪長禹先生、蕭逸先生、何緯豐博士、鍾智斌先生、關俊華會長）

▲ 沙特日本合作動畫電影「旅程」堅負文化交流契機與責任

活動主辦方更到數碼港拜訪港產區塊鏈「獨角獸」Animoca Brands與創辦人蕭逸共敘，傳媒總監何緯豐博士表示影視文化和創新科技是未來糅合的關鍵，相信年輕人帶領創科潮流和生態， 融入大灣區及配合國家策略， 走進新時代格局。

記者：TOPick新聞組