【新冠檢測】 10個地方納入強檢 天水圍嘉湖山莊、秀茂坪曉麗苑、荃灣荃威花園上榜 【附名單】
社會 21:56 2022/12/22
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於12月16至12月22日間，曾身處10個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在12月23、12月24日、以及12月25日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】
陽性檢測個案曾到訪的地點：
1. 秀茂坪曉麗苑曉安閣
2. 牛頭角樂華北邨立華樓
3. 天水圍嘉湖山莊麗湖居 9 座
4. 沙田欣廷軒 2 座
5. 屯門美樂花園 7 座
6. 旺角富榮花園 17 座
7. 紅磡海逸豪園 9 座
8. 荃灣荃威花園 C 座
9. 西灣河海澄街 5 號海澄大廈
檢測呈陽性的污水樣本的地點：
1. 上水彩園邨彩屏樓
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責任編輯：陳展棋