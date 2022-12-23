【坍塌救援】消防處坍塌隊36小時演練提升救援能力　模擬鄰區地震「自給自足」救災

▲ 消防處坍塌搜救專隊模擬36小時境外救援任務。(曾耀輝攝)

消防處坍塌搜救專隊負責應對樓宇、山泥傾瀉等坍塌事故拯救，有需要時亦會參與海外救援任務。專隊日前舉辦周年訓練，模擬36小時境外救援任務，以測試及訓練在陌生災場下執行長時間搜救，提升救援能力。專隊聯同民安隊及香港紅十字會，共62人參與操練，處方指對操練成果感到滿意，讚揚隊員展現出強大心理及體能質素，將考慮引入更多工具以延長工作能力。

62人參與 展現強大身心素質

操練本周二起在百勝角消防及救護學院進行，模擬鄰近地區發生黎克特制8級地震，重災區7成建築物倒塌，專隊須動員到海外參與救援。其間專隊須「自給自足」，自行安排所需資源及安排物資運輸，包括工具、發電、饍食，並在現場設立行動基地、安排膳食及休息區域，整場操練將持續36小時。

消防處將學院內多個像真場景改造成災區，例如倒塌的樓宇、停車場等，並在場埋下20個假人、12名真人傷者，以考驗專隊在陌生地方的搜救能力。高級消防隊長（坍塌搜救專隊）李思元介紹指，參考聯合國國際搜救諮詢小組國際城市救援隊能力分級測評，隊員須展示坍塌搜救的核心技術，包括技術搜索、混凝土切割及爆破、金屬切割、重物提升及支撑穩固等。

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搜救犬出動 無人機速繪圖像

過程中應用無人機系統在現場掃描，最快10分鐘可製作實地圖像及繪畫立體模型，供人員全方位檢視災場環境，又出動搜救犬協助救援。李思元指，操練除了考驗隊員的執行能力，亦對指揮人員制定行動策略、管理有一定要求，例如如何安排輪替、帶備多少工具。

消防及救護學院院長吳贊良稱，雖然操練是模擬到海外救災，但其實當中不同技術均可應用在本地嚴重事故中，舉例安達臣道天秤倒塌事故，專隊亦有參與。

消防處在08年曾參與四川汶川地震救援，其後於2009年成立坍塌搜救專隊。專隊現有160名成員，由消防、救護及工程組3個職系人員組成，分別駐守在3間指定消防局，即西灣河、啟德及東涌消防局，各負責港島、九龍及新界區域的救援。

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記者：蘇文軒