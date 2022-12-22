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【新冠檢測】深喉唾液樣本樽結束歷史任務　政府周六起停派

社會 22:24 2022/12/22

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醫務衛生局表示，經檢視使用情況及市民需求，政府將停止深喉唾液樣本收集包的派發及收集服務。由本月24日起，醫管指定普通科門診診所、郵政局及港鐵站會停止派發深喉唾液樣本收集包。由下年1月1日起，醫管局指定普通科門診診所、衞生署診所和政府場地亦會停止收集深喉唾液樣本。
　　  
因應深喉唾液樣本收集包服務的調整，政府由本月24日起，不會繼續賦權註冊醫生發出書面指示，規定按其臨牀判斷懷疑已染上新冠病毒的人士，以深喉唾液樣本等方式接受核酸檢測。如註冊醫生於專業診治過程中，按臨牀判斷懷疑某人已染上新冠病毒，可呼籲該人士盡快自行進行快速抗原測試並申報陽性結果，以協助及早發現陽性個案。

另外，政府由明日（23日）起豁免以下兩類人士進行強制檢測，包括（i）持有註冊醫生發出醫生證明書，證明其因健康原因而未能使用咽喉拭子樣本進行檢測的人士；以及（ii）因行動不便而未能進行檢測的人士。他們可按需要自願進行快速抗原測試。

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責任編輯：陳展棋 

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