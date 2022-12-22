【爭取待遇】國泰工會宣布將展開按章工作籲會員跟隨　國泰航空：保證航班服務將運作如常

▲ 工會晚上在社交網站帖文

國泰航空空中服務員工會晚上在社交網站帖文，宣布短期內將展開按章工作行動，呼籲會員支持並以實際行動響應工會號召，爭取員工應得待遇，包括充足的外站休息時間及檢討薪酬待遇。國泰航空表示，獲悉空中服務員工會（FAU）委員會呼籲會員按章工作，指有關立場與機艙服務管理團隊於12月20日跟他們會面時截然不同，「我們對工會委員會的決定及做法表示失望，而有關行動亦無理。」

工會表示，早前已獲繄急會員大會一致通過授權，可視乎勞資磋商結果，短期內以按章工作抗爭行動；呼籲會員按工會發出電郵參與行動。



國泰航空則強調，機艙服務員員工大部份並非工會成員，並只有小部份空中服務員工會成員支持該工會委員會採取工業行動的呼籲。國泰稱有信心機艙服務員同事會一如過去幾年疫情般保持專業，緊守工作崗位，「我們謹向顧客保證航班服務將運作如常，無需擔心。」



國泰指航空機艙服務管理團隊本月與代表部分機艙服務員的空中服務員工會已會面兩次，總共七小時，解釋已落實改善的1月份編更安排。

因不滿資方編更安排，國泰航空空中服務員工會本月初發信致函公司行政總裁鄧建榮，指疫情下員工與公司共渡時艱，接受永久大幅減薪，以及過著閉環式的隔離生活，然而當航空業復甦之際，員工受到的待遇卻每況愈下，批評國泰讓員工過勞工作、薪酬偏低及無視員工訴求。



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責任編輯 李志強