【逼爆機場】冬至赴日人數倍增　過去1周日均逾2.5萬人出境

▲ 節日長假期刺激外遊，連日機場內多個登機櫃位大排長龍。（陳靜儀攝）

臨近聖誕節，機場連日湧現大批外遊的市民，過去一周平均每日有逾2.5萬人出境，較月初增加67%，連續2日均有約70班航班飛往日本。旅遊達人項明生表示，冬至遊日的人數較上月倍增，辦理登機手續的隊伍至少輪候1.5小時。

過去1周 日均逾2.5萬人出境

港府放寬多項入境檢疫措施後首個長假期，連日香港機場重建現排隊人龍，21日已有73班航班飛往日本，22日亦有67班。過去一周（12月15至21日）平均每日出境人數逾2.5萬，較月初增加67%。項明生昨早帶團出發到北海道，觀察到日本航班的登機櫃位「打晒蛇餅」，人龍長逾百米，最少排一個半小時。

根據日本旅遊局最新資料，11月遊日港人達8.3萬人次，較10月的3.62萬增加逾一倍，按照近日港人外遊規模，預計12月遊日人數將進一步上升。

東瀛遊執行董事禤國全表示，11月已有100個團成行，每團約有20至30人；及至12月急升至逾200團，約有4,000名團友將前往日本，當中高峰期為12月23至25日，每日平均有10團出發，但仍未回復疫情前同期的水平。他估計基於地勤人員不足，令旅客輪候辦理登機手續時間增長，形成港人逼爆機場的假象。

東瀛遊日本團 本月逾200個

縱橫遊常務董事袁振寧稱，港人聖誕外遊市況比想像中理想，包括日本東京及大阪、台灣、土耳其等地。雖然報團人數未及2019年的一半，但由於燃油附加費或機場稅項等增加，團費增約2至3成，生意額已恢復至當時約5成。他表示，12月21及22日為縱橫遊出團的高峰期，分別每日有20團出發往日本、台灣、韓國、泰國及歐洲等地，當中日本團佔最多。

記者 陳麗娜



