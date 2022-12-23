【國泰工潮】國泰航空：機艙服務員緊守工作崗位　將獲額外特別津貼

▲ 國泰表示會為在聖誕節、新年及農曆新年期間緊守工作崗位的機艙服務員，提供額外特別津貼。（資料圖片)

國泰航空對工會委員會發動按章工作的決定及做法表示失望，並指有關行動無理。強調國泰機艙服務員員工大部份並非工會成員，有信心機艙服務員會緊守工作崗位，並向顧客保證航班服務將運作如常，無需擔心。國泰會為在聖誕節、新年及農曆新年期間緊守工作崗位的機艙服務員，提供額外特別津貼。

回應空中服務員工會不滿編更安排，國泰航空表示，公司已成立值勤更表工作小組，由明年1月開始提供更多有關編排更表的資訊。國泰表示，機艙服務管理團隊本月與代表部分機艙服務員的空中服務員工會已會面兩次，總共七小時，解釋已落實改善1月份編更安排。大部份備受關注的編更安排已適時在1月份的值勤更表得到解決。當中包括：

增加澳洲、長途及超長途航班的外站逗留時間

增加另一組機艙服務員於波士頓及馬德里航班（現時每周只提供有限班次）回程執勤

額外增加最多兩名機艙服務員執勤珀斯航班（現時每周只提供有限班次）

恢復大部分孟買航班在外站過夜逗留（由1月中旬起）

繼續額外增加最多四名機艙服務員於即日來回印度的航班執勤

避免從德里抵港後，於當晚緊接凌晨離港的航班的執勤模式

優化並更平均地分配飛行時數及值勤模式

重新開放「高飛行時數」執勤選擇

國泰強調，上述於1月份所作出的調整，將持續生效至2月及往後月份。並相信隨著航班增加，機艙服務員的外站逗留模式將逐漸改善，而在若干航班額外增加機艙服務員執勤的臨時安排，也會相應更新。

國泰航空空中服務員工會委員會，呼籲會員跟隨按章工作【見另文】。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯 李志強