【上流落水狗】康城名導新戲諷上流偽善　 女主角首作變遺作更顯無常

▲ 女主角莎樂比甸首作變遺作，令人遺憾。

兩奪康城最高榮譽金棕櫚獎的諷剌大師魯賓奧士倫（Ruben Östlund），繼《方寸見人心》（The Square）後的力作《上流落水狗》（Triangle of Sadness），在歐洲奪多個大獎，近日亦被BBC Culture選為2022年20大最佳電影，電影承襲導演一貫的犀利嘲諷、誇張荒誕，藉一場豪華郵輪之旅突變搭沉船，富豪及船員流落荒島，瘋狂的生存戰，對人性盡情嘲諷。

▲ 電影其中一幕高潮必屬晚宴之夜。（電影劇照）

衝擊觀眾底綫

電影講述模特兒情侶 Carl（Harris Dickinson飾）與 Yaya（莎樂比甸飾）受邀當KOL免費登上豪華郵輪，與一群超級富豪一起享受奢華海上之旅。然而當旅程來到一場由船長Captain Thomas（活地夏里遜飾）主持的高級晚宴時，郵輪遭遇超強暴風雨，豪華郵輪之旅突變搭沉船，尊貴賓客開始經歷前所未有的瘋狂暈船體驗，一幕幕荒誕又啜核的場面不斷上演，絕對衝擊觀眾底綫。

▲ 電影開頭由模特兒變臉般演譯平價時裝與奢侈品牌的不同，盡見導演對品牌的嘲諷。（電影劇照）

大難不死的生還者意外流落荒島，有俄羅斯超級富豪、IT界富翁，亦有機械工人、清潔部姐姐。眾人被迫回歸原始，原來的社經階級亦大執位，毫無野外生存技能的富豪瞬即卑微如嘍囉，食物鏈底層的清潔姐姐則成了指揮官，上演令人意想不到又抵死的生存遊戲。

▲ 豪華郵輪上一眾超級富豪將「有錢就是任性」一面表露無遺。（電影劇照）

批判上流偽善

導演自成名作《愛情中的不可抗力》（Force Majeure）開始，至首奪康城影展金棕櫚獎的《方寸見人心》（The Square），均極盡諷刺，將人性脆弱、殘忍一面赤裸裸攤開。

▲ 以「人人平等」作為口號的 Fashion Show 卻正是最不平等的產物。（電影劇照）

這次新作抽盡男女平等、上流偽善嘴臉的水，郵輪上強迫員工瀡滑梯的「及時行樂」，離地得令人失笑。電影訊息量驚人，幾乎每位出場演員都肩負嘲諷或被嘲諷的戲份，其中飾演清潔姐姐的菲律賓演員Dolly de Leon出色搶眼，並憑此片入圍第80屆金球獎最佳女配角。

▲ 生還者中有富有貧、有老有嫩，人性荒誕之處各式其式，精彩惹笑。（電影劇照）

女主角首作變遺作

在戲中飾演模特兒的女主角莎樂比甸（Charlbi Dean）出生於南非開普敦，從6歲起便擔任模特兒，曾登上過Vogue及GQ雜誌。《上流落水狗》是她的首部電影作品，電影大受歡迎，本來前途無可限量，可惜她於今年8月29日因急病逝世，終年32歲，首作變成遺作，令人惋惜，也令觀眾更體會人生無常，一如戲中的意外事件，無從預計，只能依著本心，活在當下。

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