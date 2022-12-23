【聖誕禮物】中學生收快測棒BB玩具　打工仔抽中100盒麥樂雞醬超無奈

▲ 中學生聖誕收快測棒，另有打工仔抽中100盒麥樂雞醬超無奈。

聖誕派對必有交換禮物或抽獎環節，有港媽日前發文分享就讀中學的孩子抽中朱古力，獲網民大讚好禮物。另有人笑言，仔女收到檢測棒、聖誕樹，甚至幼兒玩具等，認為這是「美好的學生回憶」。除了學校，不少公司也會舉辦聖誕抽獎，近日有打工仔分享，自己抽中100盒麥樂雞醬，令他哭笑不得。

有港媽在網上討論區「親子王國」分享就讀中學的子女在學校聖誕派對收到的禮物，其中包括學校派發的鹿角頭箍、一串糖果等，另有一盒金莎朱古力。媽媽表示，金莎朱古力是與同學交換禮物換來的，獲網民大讚，「朱古力幾好」、「起碼唔會多件垃圾」、「正想讚有盒金莎」。

▲ 有港媽分享中學子女收到的聖誕禮物，其中金莎朱古力獲大讚。（親子王國圖片）

家長們亦紛紛分享仔女抽中的禮物，其中有家長笑言，兒子就讀高中，但他們班交換的禮物都很搞笑，包括幼兒沙灘玩具、廁紙、假曱甴、一袋黃色沖涼鴨仔等；另有數名家長都表示，孩子收到食物，包括馬卡龍、零食等。

最新影片：

而在疫情下，有子女收到「檢測棒」作為禮物，有家長笑言，收到全新未用的檢測棒，也好過收二手物品。有媽媽又指，兒子的班主任出錢讓學生布置和買禮物，她兒子抽中大獎，竟是香蕉一梳，實是令人啼笑皆非。

點擊睇更多網民留言：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

公司惡搞禮物

除了學校外，不少公司都會舉辦聖誕派對，並有抽獎慰勞員工。然而，有網民在連登討論區發文指，自己在聖誕抽獎抽中100盒麥樂雞醬，從事主拍攝的抽獎畫面可見，兩款口味的麥樂雞醬整齊排列，惟事主無奈表示「雞都無舊，淨係可以齋食醬」。

▲ 有網民分享自己抽中100盒麥樂雞醬。（連登討論區圖片）

▲ 聖誕神秘大獎是「接受全場同事的聖誕祝福一次」。（連登討論區圖片）

事主還分享其老闆抽中的「神秘禮物」，沒想到獎品是「接受全場同事的聖誕祝福一次」，而且「大家一齊講」。不少網民笑言公司有創意，亦有人覺得公司惡搞同事實是「孤寒」表現。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳