【平安夜交通】蘭桂坊、西九龍區實施人流管制多路封閉　違泊車輛將不作警告直接票控及拖走

▲ 警方簡介有關平安夜及聖誕節的特別交通安排。（陳靜儀攝）

明日（24日）是平安夜，不少市民都會外出倒數，迎接聖誕。警方今日（23日）簡介有關平安夜及聖誕節的特別交通安排。

港島總區交通部執行及管制組署理警司何淦貽表示，警方將在24及25日中區蘭桂坊一帶實施人流管制措施。特別交通安排分為兩個階段，在第一階段，蘭桂坊一帶部分道路，將在24日下午2時至25日上午5時封閉，封閉道路包括介乎雲咸街和威靈頓街的德己立街、蘭桂坊榮華里、和安里、介乎雲咸街和德己立街的威靈頓街、安蘭街。在第一階段啟動後，沿雲咸街北行的車輛，將不能左轉入德己立街，亦不能左轉入威靈頓街，及不能右轉入安蘭街，只能往皇后大道中的方向行駛。

視乎人流情況，警方可能擴大封路範圍，即進入第二階段，以下道路將被封閉，包括介乎德己立街和閣麟街的士丹利街、雲咸街、德己立街、威靈頓街、閣榮街、擺花街、皇后大道中。在第二階段實施後，沿雲咸街東行的車輛只能前往雪廠街及亞尼北道的方向行駛。另外，皇后大道中西行方向的車輛亦必須右轉往畢打街方向行駛。

為配合封路安排，以下道路所有路旁行車位，將在24日下午1時至25日上午5時暫停使用，包括士丹利街路旁的電單車泊位、安蘭街路旁的電單車泊位，以及雲咸街路旁的電單車泊位。所有違泊車輛將在不作警告的情況下，被票控及拖走。

至於西九龍的封路安排，西九龍總區交通部署理高級警司劉達輝指今年範圍比往年縮小。他指在24日晚上7時，在西九龍文化區，會將一段博物館道封閉。另有廣東道、海防道、彌敦道、梳士巴利道會因應人流及交通情況採取封路措施。

在第二階段，於晚上7時30分，天星碼頭及九龍公園徑都會完全封閉，所有巴士在嘉連威老道會有一個臨時交通站。另外在永安廣場及海園道，亦有兩個巴士總站接載乘客。

視乎人流情況，警方會實施第三階段封路，預計將在晚上10時實施。在文化館柯士甸道西，方便市民進入或離開西九龍文化區。

劉達輝呼籲，封路範圍會隨人流及車流而轉變，希望市民盡量使用公共交通公具前往相關地點，因道路的封閉相信會為其他道路帶來壓力。在西九龍區方面，望市民盡量利用佐敦道、彌敦道、由北向南進入海濱範圍一帶。

劉達輝續指，在封鎖範圍內，會實拖車措施，帶去汽車扣留中心，避免車輛在封閉範圍行駛。

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記者：黃穎津