【李啟言傷勢】李盛林牧師首開腔談剖白心情　阿Mo多次為家人+So Ching流淚令人心酸

▲ 李盛林牧師首度開腔談照顧在MIRROR演唱會事故中受重傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）的心路歷程。

今年7月舉行的MIRROR演唱會發生嚴重事故，受重傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）目前仍然留醫觀察，阿Mo的爸爸李盛林牧師日前於佈道會中首度剖白，分享當中的心路歷程。

李盛林牧師談及阿Mo時不禁哽咽，他又指阿Mo於治療期間多次因女友兼COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）、太太及自己而流淚，令人心酸。

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大感震驚

李盛林牧師於數個月前在加拿大得悉事故及阿Mo受傷時大為震驚，他完全沒想過舞台上會發生如此嚴重事故，為人父母的他很難面對。

他直言：「我哋很震驚、愕然！睇返一秒前、一秒後，我哋個仔好唔同，其實背後係有好多嘅傷痛和眼淚。」

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心痛阿Mo

他回想兒子本來是很活潑的，「一個仔，但竟然間一個姿勢嘅轉換係需要別人幫助，我哋覺得係好自然，好正常嘅舉動，或者係一啲自己好基本嘅照顧，但竟然都係要人幫。唔通我哋個仔就係咁樣？我記得好幾次，我自己一個人喺洗手間嚎哭，呢個嚎哭，係因為見到個仔嘅情況，好心痛。」

他表示為人父母很想知道整件事的真相，並很感謝信仰給予家人支持和盼望。

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感恩有神蹟

李牧師認為這數個月來，神已在阿Mo身上行過神蹟，「有咩理由咁大創傷，喺死門關嗰度能夠咁快離開到ICU同脫離呼吸機，呢度都要好感謝醫護悉心照顧，

有唔少被我個仔輕啲，佢哋仍然喺ICU。」

阿Mo一關關地過，每一關對李牧師及太太來說都是一個挑戰和難關，每一次都是一線之差，「一關似乎有進步喇，但一個進步，又要面對另一個難關，甚至係有機會導致佢成個生命無咗。」

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阿Mo多次爆喊

他又指自己與太太每天都會錄製一條短片談及聖經及生活，「有一次去專為傷殘人士及老人家而設嘅科技博覽，希望可以搵到新嘅科技幫助阿Mo，我同太太拍片畀阿Mo睇，佢睇完之後喊咗出嚟。

李牧師續解釋：「佢喊嘅原因係因為佢諗唔到爸爸媽媽係為佢做好多嘢、諗唔到哥哥、姐姐、阿嫂同女朋友係可以為佢做好多嘢。所以見到佢咁，都不期然喊出嚟。」

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