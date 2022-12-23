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【MIRROR成員】姜濤登全球百大俊男初選榜首　教主+Edan+AK同躋身十大位置

娛樂 12:03 2022/12/23

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MIRROR 4子登百大俊男初選十大！

美國電影網站TC Candler舉辦「全球百大俊男美女排行榜」，經歷多個月來的提名，TC Candler日前公布由TC Candler patreon月費會員投票而得出的初選結果。

人氣男團MIRROR的姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、江𤒹生（AK）、呂爵安（Edan）攜手打入初選10大位置，更列明初選10大的會獲得保證的排名。

最新影片推介：丁子朗專訪

MIRROR四子入初選十大

在初選十大當中，姜濤是第1位、Anson Lo是第2位，第3位落於內地男星張哲瀚，AK打入第4位、「雷神」Chris Hemsworth排第5。

而第6至第10位，分別是：防彈少年團成員金泰亨（V）、英國演員Henry Cavill 、Edan、日本男子組合King & Prince的高橋海人、碧咸（David Beckham）。

而最終的「全球百大俊男美女排行榜」結果將結集TC Candler內部評審投票、Patreon選民的票數，結果將於本月27日公布。

而姜濤是可保證打入最終排名的10名內，Anson Lo則是20名內。

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姜濤冬至福利大放送

昨日（12月22日）是冬至，獲得百大俊男初選榜首的姜濤，選擇拋開偶包地公開手機內的珍貴工作花絮，來祝大家冬至快樂。

姜濤在IG帖文中公開自己在《12》MV的花絮照，穿得官仔骨骨的他伸脷、嘟嘴、反白眼，十分搞鬼。他又在IG限時動態公開Edan唱歌片、自己的搞鬼相等等，相信一眾粉絲也看得十分滿足。

一眾姜糖也對這份冬至「禮物」大為受落，留言道：「親愛的姜admin 冬至快樂」、「一早瞓醒就見到你派福利，海量照片，這個冬至立刻變得更快樂！」、「好掛住哈里波濤」、「冬至大發放❤️」、「你係咪知我哋掛住你呀」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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