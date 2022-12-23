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【楊明判監】楊明須在獄中坐足18天過新年 　憂心安全要求保護

娛樂 10:44 2022/12/23

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楊明要求保護。

藝人楊明於2020年在山頂馬己仙峽道疑因酒醉下駕駛私家車撞壆，早前承認不小心駕駛等罪，被判監18天，早前向高院就刑期提出上訴，准以10萬元保釋候判決。高院法官在昨日（12月22日）駁回上訴，他須即時服刑。

楊明由庭警押到法院羈留室，等候由囚車押送到荔枝角收押時，女友莊思明在家姐莊鍶敏和經理人陪同下走到法院羈留室，打算探望楊明，但遭懲教署職員拒絕，並指現階段只限律師可與楊明見面，職員又向他們表示可於荔枝角收押所的安排探望。

【楊明判監】入行23年屢涉醉駕刑毀不知悔改　楊明不小心駕駛罪成入獄

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入獄程序 須坐足18日

楊明入獄，按既定程序，須接受「電子通櫃」（X光機檢查直腸），確保體內沒有藏毒，並於指模房辦理收押手續，包括打指模、拍照、點算及收管身上物品，再分派犯人號碼、囚衣。

近日天氣寒冷，據早年懲教署指出，在囚人士冬季會獲分發保暖衣物及5張毛氈，若非常寒冷可獲增派,男囚犯一般每3星期獲派發一卷廁紙。

即使昨日冬至，楊明昨晚在獄中過冬，但監獄的餸菜亦不會特別增加，之後聖誕及新年也將在冰冷的鐵窗內度過。

而且，他被判監18天，據知由於刑期少於30日，所以不獲假期豁免，即要坐足18日，約於明年1月8日刑滿。

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楊明要求保護

楊明於判刑後被送往荔枝角收押所，但不一定在該處服刑，消息指，他要先在該收押所囚5日，辦好手續及確定沒有染疫後，再轉到赤柱監獄繼續服刑至刑滿，另有消息指楊明要求保護，聲稱恐他人對他不利。

至於昨日當案件有宣判結果後，網上隨即引起熱論，更有網友惡搞維基百科資料，改楊明之居住地為「香港荔枝角收押所」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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