【女友變舅母】34歲男幫舅父做結婚司機　新娘竟是18年前初戀女友

▲ 點會估到初戀女友，18年後會做舅母㗎！

世事無奇不有，一名34歲的台男，早前在網上討論區發文，指舅父將要結婚，找他幫忙做司機，豈料，看到請帖驚見新娘子竟是自己18年前的初戀女友，「當年交往一年，還把人家吃了才甩了她。」

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該名台男在facebook的「靠北女友2.0」投稿，他稱自己34歲，曾交往過3個女友，最近他的媽媽告知他35歲的舅父將要結婚，並找他幫忙做司機，

我說可以啊！然後我看了喜帖，新娘是某某某，不就是我初戀女友名字…

台男續指，外公因為生了5個女兒，一直都很想有個兒子，當年有個親戚，因「921地震」不幸離世，剩下一名兒子，所以外公把他接回家收養，而他為了確認是否初戀女友，還是同名同姓，於是台男問及媽媽新娘的年紀，媽媽指與他同年，台男更確信新娘就是他的初戀女友，

我跟我媽說她是我初戀女友，當年是我甩了人家，交往一年就喜歡上同班另一個同學，還把人家吃了才甩了她。

台男的媽媽指，他倆已是過去式，勸他不必多慮，台男無奈地說：「我心想也是，過那麼久了，而且誰會曉得18年後會是我舅媽，算氣質美女吧！只是過那麼久還是不是就不曉得了。」

貼文一出，即引起熱議，有網民勸樓主不要把事情告訴舅父，「拜託不要把這件事告訴舅舅，不然女生在你們家應該會很難做人 當初都甩掉對方了就不要再繼續糾纏了。」、「不要和舅媽亂倫喔」、「就算是初戀又怎樣，女生決定要和舅舅在一起，就默默祝福對方就好了」，有網民不感意外，更叫樓主在將來可私下約舅母打友誼賽。

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責任編輯︰王明芳