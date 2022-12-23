【人身安全】20歲網紅公廁遭陌生男暴打　挖眼拔舌恐毀容駭人細節曝光

▲ 20歲網紅公廁內遭「挖眼拔舌」恐毀容，警方稱輕傷疑犯或只判三年刑期。

女生在外，定必要好好照顧自己的人身安全。內地一名20歲網紅使用公廁時遭陌生男子尾隨，男子不僅將其以磚頭暴打，還企圖挖出網紅眼球及舌頭。幸好隨後一對路人經過把網紅救出，而19歲疑犯現已被捕。

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綜合內媒報導，20歲內地網紅「仙氣樂蘊」於10月30日如常使用公廁時遭一名陌生男子尾隨進內，隨即以磚頭將其暴打。據「仙氣樂蘊」於網上分享時指，「我一進廁所他就尾隨，拿磚頭進來直接朝我頭上砸來，另一隻手捂著我的鼻子試圖想悶死我」。

然而「仙氣樂蘊」指自己面對兇徒，根本毫無還擊之力。及後兇徒除了以磚頭施襲外，還企圖挖出其眼球及舌頭。網紅形容出當天的細節「（兇徒）用手挖我的眼睛，然後也用手去我鼻子裡面，把裡面搞得血肉模糊，再用嘴巴把我的鼻子想撕咬下來」隨後兇徒更想把其舌頭拔出，當兇徒發現是不可能時，便「用磚頭拼命的砸」。由於網紅的口部受嚴重的襲擊，使其牙齒亦脫落。

網紅曾嘗試逃走，但可惜往外爬後又被兇徒拉回繼續施擊。所幸的是20分鐘後一對夫婦經過，聞到有人的呼救聲便入內查看。網紅隨即獲救。

綜合消息所指，網紅的頭部受傷嚴重，臉上更有8條疤痕。由於受到重擊，她的腦內存瘀血，需數月才可康復；而右眼的視力更只剩下0.04，復原機會渺茫。她並透露，有部分脫落的牙齒更掉進到了肺部，需以手術方式取出。

根據其及後透露指，自案發以來一直也沒收到來自兇徒家屬的道歉，而且態度惡劣。更指案發前數天疑兇已經常借「取快遞」為命到網紅所工作的店舖內遊走，並每次也會對著受害人微笑。

「仙氣樂蘊」表明她並不認識兇徒，而且自己當天的衣著並不暴露，不存在感情糾紛。她形容她對兇徒的認知「僅僅知道他是這個村子裡面的人，看著不像是有病的樣子」，形容他是「心理扭曲（的）變態」。

警方隨後官方發出聲明指受害人的傷勢為2級以上，而審判則會隨受害人的情況穩定後才展開。有律師所指，若警方評定受害人的傷勢只為輕傷的話，疑兇或需面對3年的監禁。

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責任編輯：羅嘉欣