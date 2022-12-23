【樂極生悲】見證偶像美斯世界盃奪冠　粉絲疑興奮過度心臟病發猝死

▲ 見證偶像美斯世界盃奪冠，粉絲疑興奮過度心臟病發亡。

世界盃阿根廷球王美斯（Lionel Messi）於「最後一屆」以35歲之齡首次稱霸，不少球迷為偶像的成績感興奮的同時，埃及卻傳出決賽當日有粉絲因對賽果雀躍過度，最終樂極生悲，引致心臟病發身亡的消息，事件令人遺憾。

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綜合外國傳媒報導，埃及26歲男子Mostafa Abdel Aal 於世界盃決賽當天，相約友人在位於開羅的一家咖啡廳球賽，並在親眼看到自己支持的阿根廷隊伍及偶像美斯高捧大力神盃奪冠後，一直感到十分興奮，回家後還在社文平台上發文大讚美斯，並記錄當下心情「我一生中最美好的一天」。豈料，未知是否開心過度，2小時後他竟心臟病發暈倒，送醫後證實不治。

當地心臟病權威、前埃及國家心臟病研究所所長Shaaban指出，Mostafa死於「Happy Heart Syndrome」（又稱Broken Heart Syndrome，心碎症候群），就是一種發生在極度快樂狀態下的罕見心臟病。沙班提出警告年輕人，任何強烈的情緒都可能導致心臟病發猝死，當然也包含快樂或是憤怒，希望能夠從穆斯塔法的案例上吸取教訓，控制忽高忽低的情緒產生，以免樂極生悲。

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責任編輯：羅嘉欣