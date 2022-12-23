【心靈健康】跟癌症病人同歷心情起伏　潘智文醫生以藝術療癒心靈

▲ 潘智文醫生從事癌症治療多年，深深明白病患者的心理健康同樣重要。

人生遇上意料不到的重病，長遠的治療令病人身心俱疲，心靈的照料因此尤為重要。由香港臨床腫瘤科專科潘智文醫生促成的Artzwell創藝治療中心，便希望結合理性（醫療）與感性（心靈），透過藝術希望幫助患者抒緩因治病而導致的負面情緒，撫平經歷疾病的傷痛。

潘智文醫生不諱言，擔任主理癌症治療工作達20年，無論是病人、家屬以至診治的醫生，都是經歷漫長心路歷程，有如坐過山車的起伏和衝擊，故心靈上的健康也是不容忽視。而本身熱愛藝術的她，也是她一心成立Artzwell藝術中心的原因。

潘醫生解說：「醫學講求實則數據，藝術則是感性的創作，跟治療看似沒有關係，實則上是息息相關，特別是醫治癌症更要兩方面都顧及，藝術可以助病人平和治療期間的心情，而醫生同樣是經歷心情起伏，需要良好的心理資素陪同病患去面對各種挑戰，以我為例，我很喜歡繪畫，也喜歡欣賞畫作，從藝術作品中可抽離醫療的緊張情緒，達至一個平和的心境。」

▲ 潘醫生指透過藝術創作，能夠進一步理解自身的內心感受。（攝影：湯致遠）

延續性的心理輔導

潘智文醫生夥同癌症資訊網創辦人吳偉麟、註冊表達藝術治療師張文茵博士，去年11月創辦非牟利性質的創藝治療中心Artzwell 。「Artzwell」名字源自德文Arzt（解作醫生），引伸而成「Art is well.」，位於中環的藝術中心，有不同的藝術治療課程，如繪畫、音樂、戲劇、解夢等，藝術治療師透過多元的藝術創作，為參加者提供撫平身心靈的需要。

潘醫生補充，在治療病患過程中，延續性的心理輔導亦是重要一環。「很多病人求醫，雖在生理上得到治療，但很多內在情緒未必可以抒發，即使康復後，不少人依然有許多心理上的不安、恐懼、疑神疑鬼，擔心病情復發，對一個人的心理健康其實不好，就算不是病患，近幾年大家在生活上都會有巨大的都市壓力，這些心結未必可以得到紓緩。」

因此潘醫生希望能締造一個空間，為有需要人士透過藝術創作或分享，得到延續性的心靈治療。「它不一定是針對病患，而是開放給所有公眾人士。同時亦有一個推廣藝術教育的願景，畢竟藝術並非只是拍賣場上的昂貴物品，而是人人都可以接觸，透過不同的藝術創意趣，作為情緒的修養和培養出興趣。」

創身心靈藝術空間

過去一年，Artzwell主辦過不同的藝術工作坊，潘醫生亦有很多難忘經驗。「曾經有一個Couple therapy鼓勵病人帶同伴侶一同分享，有一位曾患乳癌的女士畫了一幅黑色的圖畫，以此表達抗病的心情，原來她為怕丈夫擔心，一直默默承受內心種種壓力，而丈夫看到太太的畫，才知道對方的真正感受，夫婦都說到十分感觸，但卻更加了解彼此感受。」

另外，潘醫生又在一個解夢的工作坊上，聽過一位參加者分享經常有著自己重覆跳樓的夢境，原來亦是關於內心的鬱結，這讓她更體會到，都市人的壓力其實無處不在，只是看能否有一個適合的途徑去抒發。

即如潘醫生雖從事治療癌症的工作，本身一樣會感受到遏抑的情緒。「作為醫生，需要懂得節調情緒，既要有對病人的同理心，也要保持理智，。當然遇到一些困難或棘手個案，都會感到壓力和困擾，但不能輕易受負面情緒影響。幸好我本身是一個思想正面的人，自小家人也是教育我們，首先本身要有滿滿的正能量，才可以去幫助別人。」

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她笑言自己也會去參加Artzwell的工作坊，透過畫畫或欣賞藝術作品，可以放低工作上的壓力，為沉重的工作得到透氣的空間。

未來盼助女藝術家

平時有繪畫興趣的潘醫生，自言畫得出不色，只是日常生活興趣以及抒壓方法。說到對藝術的熱愛，原來是自小已培養。「小時候父母會安排我學不同的興趣班，除了畫畫，還有跳舞、音樂，但對繪畫特別地喜愛，小二時畫過一幅『我的志願』是想成為網球巨星，還被老師讚賞，並拿去參加比賽哩！」

雖然成長後她選擇了以醫生作為職業，但對藝術畫的興趣與日增加，近年並開始收藏畫作。「我愛看不同年代和背景的畫家，大師級如張大千的潑墨畫作固然會收藏，也會留意很多新晉畫家，近日便十分喜歡本地的石家豪，他的畫作很有原創性又充滿地道，非常有創意。」在潘醫生的辦公室，就掛有英國畫家Damien Hirst及黃家偉的作品，她指在工作中望到喜歡的畫作，自然有調劑心情的作用。

▲ 潘醫生稱在她的工作空間中，必定要有畫及花，好讓自己可以釋壓。（湯致遠攝）

現在能夠建立一個結合醫療和藝術的空間，可說亦讓潘醫生完成人生其中一個夢想。「要經營一個藝術中心不容易，幸而我有一些能幹的夥伴，自己主要是提供資金和意見，在行政上就交予拍檔執行，現時大會都走出理想的第一步。」

在藝術推廣上，潘醫生亦有很多想法，她透露未來會籌備畫展，邀請不同本地畫家參予，特別希望幫助更多本地女性藝術工作者，亦會計劃舉行拍賣畫作，為其藝術中心作籌款。

記者：陳家昌