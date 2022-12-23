  • 19°C
香港時間 : 20221223日 (週五) 12:29
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 美斯 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【節日自助餐】4間酒店按年加價0.4%至45%　文華東方成人午餐加幅最高至1288元

社會 11:43 2022/12/23

分享：

分享：

熱門 美斯 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

香格里拉節日自助餐。（香格里拉集團提供）

聖誕節臨近，酒店紛紛推出應節自助餐，4間酒店價格較按年均錄得加幅，介乎0.4%至45%，其中文華東方酒店平安夜及聖誕節翌日成人自助午餐加幅最高，每位均由888元升至1288元。

年底多個節日將至，享用自助餐是市民慶祝活動之一，TOPick比較 4間酒店今年平安夜、聖誕節或元旦日自助餐與去年的價格，發現4間都有加價。香港康得思酒店12月24日至明年元旦日自助餐收費按年上升1.3至5.3%，當中聖誕節翌日及除夕自助午餐小童收費加幅最多，每位378元加價至398元；其次是平安夜、聖誕節午餐小童每位418元加價至438元，按年加幅4.8%。

酒店解釋，今年成人自助餐仍維持去年價格，小童價格只略有調整，基於餐廳選擇推出更多以高級食材製作的菜式，如海鮮焗釀蟹蓋、芝士焗龍蝦、威靈頓牛柳及生蠔、虎蝦等，同時增設多個即場烹調的區域。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

港島香格里拉大酒店節日期間自助餐收費按年上升1.7至7.6%，當中聖誕節正日加幅最高，自助晚餐成人每位1,188元升至1,278元；平安夜自助晚餐小童每位788元加價至848元，按年同樣加幅7.6%，而成人每位1,228元上升至1,308元，加幅6.5%。香格里拉集團（香港區）發言人解釋，主因是因應食材及運輸等成本價格上升而有所調整，幅度屬正常。

文華東方酒店旗下餐廳「快船廊」，12月24日至明年元旦日自助餐收費按年升7.2%至45%，當中平安夜成人自助午餐及聖誕節翌日成人自助午餐加幅最高， 兩者每位均由888元升至1288元，其次聖誕節翌日成人自助晚餐亦有3成的加幅。TOPick正向酒店查詢。

逸東酒店平安夜及聖誕節自助午、晚餐，聖誕節翌日午、晚餐的價格，均按年均錄得升幅，介乎0.4%至29%不等，當中平安夜及聖誕節成人自助午餐加幅最高，分別由去年每位495元上漲至638元，以及由每位595元上漲至638元。TOPick曾向酒店查詢，對方不予回覆。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜

相關文章

【回收聖誕樹】1月4日起全港收集站一連5天回收聖誕樹　參與者將獲發電子證書及小禮物
17:06 2022/12/21
【回收聖誕樹】1月4日起全港收集站一連5天回收聖誕樹　參與者將獲發電子證書及小禮物
【聖誕外遊】項明生：冬至遊日港人較上月增30倍　東瀛遊12月逾200團訪日
12:52 2022/12/22
【聖誕外遊】項明生：冬至遊日港人較上月增30倍　東瀛遊12月逾200團訪日
【天氣轉冷】聖誕假市區低溫13度　近除夕跨年或降溫
11:45 2022/12/22
【天氣轉冷】聖誕假市區低溫13度　近除夕跨年或降溫
【聖誕佳節】旅發局明起西九設奇趣聖誕村　韓國巨星Rain將來港揭幕
12:06 2022/12/22
【聖誕佳節】旅發局明起西九設奇趣聖誕村　韓國巨星Rain將來港揭幕
【冬日市道】屯門市廣場12月上半月生意額升12%　料冬至聖誕再增15%
13:43 2022/12/22
【冬日市道】屯門市廣場12月上半月生意額升12%　料冬至聖誕再增15%

你可能感興趣

【回收聖誕樹】1月4日起全港收集站一連5天回收聖誕樹　參與者將獲發電子證書及小禮物
17:06 2022/12/21
【回收聖誕樹】1月4日起全港收集站一連5天回收聖誕樹　參與者將獲發電子證書及小禮物
【聖誕外遊】項明生：冬至遊日港人較上月增30倍　東瀛遊12月逾200團訪日
12:52 2022/12/22
【聖誕外遊】項明生：冬至遊日港人較上月增30倍　東瀛遊12月逾200團訪日
【天氣轉冷】聖誕假市區低溫13度　近除夕跨年或降溫
11:45 2022/12/22
【天氣轉冷】聖誕假市區低溫13度　近除夕跨年或降溫
餐廳情報 美食 芝士 晚餐 午餐 生蠔 威靈頓 香格里拉

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【冬至禁忌】冬至不可行房切勿吵架　命理師拆解做錯6件事恐衰一整年
11:01 2022/12/22
【冬至禁忌】冬至不可行房切勿吵架　命理師拆解做錯6件事恐衰一整年
【無限超越班】車保羅拍3天節目被踢走？　曾衝出國際與「戇豆先生」同場演戲
13:02 2022/12/22
【無限超越班】車保羅拍3天節目被踢走？　曾衝出國際與「戇豆先生」同場演戲
【灣區藝人】陳嘉佳確診3日唔敢沖涼　細細粒超頹求助：我的口也被我臭吐
12:48 2022/12/22
【灣區藝人】陳嘉佳確診3日唔敢沖涼　細細粒超頹求助：我的口也被我臭吐