【節日自助餐】4間酒店按年加價0.4%至45%　文華東方成人午餐加幅最高至1288元

▲ 香格里拉節日自助餐。（香格里拉集團提供）

聖誕節臨近，酒店紛紛推出應節自助餐，4間酒店價格較按年均錄得加幅，介乎0.4%至45%，其中文華東方酒店平安夜及聖誕節翌日成人自助午餐加幅最高，每位均由888元升至1288元。

年底多個節日將至，享用自助餐是市民慶祝活動之一，TOPick比較 4間酒店今年平安夜、聖誕節或元旦日自助餐與去年的價格，發現4間都有加價。香港康得思酒店12月24日至明年元旦日自助餐收費按年上升1.3至5.3%，當中聖誕節翌日及除夕自助午餐小童收費加幅最多，每位378元加價至398元；其次是平安夜、聖誕節午餐小童每位418元加價至438元，按年加幅4.8%。

酒店解釋，今年成人自助餐仍維持去年價格，小童價格只略有調整，基於餐廳選擇推出更多以高級食材製作的菜式，如海鮮焗釀蟹蓋、芝士焗龍蝦、威靈頓牛柳及生蠔、虎蝦等，同時增設多個即場烹調的區域。

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港島香格里拉大酒店節日期間自助餐收費按年上升1.7至7.6%，當中聖誕節正日加幅最高，自助晚餐成人每位1,188元升至1,278元；平安夜自助晚餐小童每位788元加價至848元，按年同樣加幅7.6%，而成人每位1,228元上升至1,308元，加幅6.5%。香格里拉集團（香港區）發言人解釋，主因是因應食材及運輸等成本價格上升而有所調整，幅度屬正常。

文華東方酒店旗下餐廳「快船廊」，12月24日至明年元旦日自助餐收費按年升7.2%至45%，當中平安夜成人自助午餐及聖誕節翌日成人自助午餐加幅最高， 兩者每位均由888元升至1288元，其次聖誕節翌日成人自助晚餐亦有3成的加幅。TOPick正向酒店查詢。

逸東酒店平安夜及聖誕節自助午、晚餐，聖誕節翌日午、晚餐的價格，均按年均錄得升幅，介乎0.4%至29%不等，當中平安夜及聖誕節成人自助午餐加幅最高，分別由去年每位495元上漲至638元，以及由每位595元上漲至638元。TOPick曾向酒店查詢，對方不予回覆。

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記者：陳麗娜