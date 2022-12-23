【兩性關係】太太性格强勢且性冷淡　兩孩爸與初戀重燃愛火提出離婚

婚姻數十載，總會遇到不少難題。新加坡一名人夫網上投文向媒體主持人訴說自己的婚姻狀況亮紅燈，皆因他最近重遇了他的初戀並一拍即合，人夫形容為「整個人好像活過來了」，於是萌生離婚的念頭。他鼓起勇氣向妻子提出離婚，妻子以死相迫絕不妥協。貼文一出，引到數百個網友留言，當中更包括其他人夫以自身經驗相勸，「你覺得自己作為丈夫，合格麼？」，令人深省。

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該名人夫自稱今年40多歲，與太太結婚已20年，並且育有兩名孩子。他自言生命中基本無一缺乏，應有盡有，但他也坦言這樣的生活卻過於規律，令他覺得「好像行屍走肉，感覺整個人停頓了。」。此外，他更道出了婚姻中亮紅燈的兩個原因。第一，人夫與妻子性生活不協調因為她常常拒絕他的性要求；第二，人夫覺得妻子性格太過強勢且常常控制他的一切，令他非常反感，這也是日常衝突的重點。

無獨有偶，人夫於2年前遇到了初戀，而且恰巧她剛離婚。人夫形容兩人的相遇「一拍即合」， 情況就如乾柴遇上烈火，他更認為初戀是他的靈魂伴侶，

她溫柔、體貼、小鳥依人，也總是滿足我的性需求。

面對心靈和肉體上的「撻着」帶給人夫一些頓悟，他認為自己並不適合婚姻﹑也不喜歡婚姻的束縛。他下了決定和妻子離婚，但妻子知道後以自殺威脅以圖制止。人夫自覺人生苦短，

我的人生已經不多了，我真的希望剩下來的日子，可以好好為自己活。我需要這種活著的感覺。

所以投稿希望主持人能為其指引明燈。

主持人以洋洋百字回應，當中提到有關婚姻的事實是「沒有配偶可以讓對方覺得完整，或除去對方的舊日包袱。這是你自己的責任，不是對方的責任，也只有自己做得到，或尋求輔導治療。」。主持人指出人夫需要了解該行為背後的目的，「當我們不了解外遇背後的信息，就傾向怪罪與指責或糾正，就好像你的來信中，一味怪罪妻子的霸道及不解風情。」主持人更明言，

如果沒有糾正這迷思，你還是會不斷地換伴侶。

最後，主持人希望人夫不要在這思緒混亂的時刻做任何決定，並建議他先尋求專業的幫助，至少給自己一兩年的時間才做決定。

此「出軌」案吸引到大量網友熱烈討論，有網友忍不住調侃人夫道，「一句話，曾經得不到的，重遇特別香」﹑「兩年後又說同樣的話？又遇初戀？」﹑「男人要出軌百多個藉口」；也有網友替妻子表示不值，「當初為什麼選擇婚姻，女人的一生，無辜的還是孩子。講到完，就是自私。」；也有網友認為不合則分，「其實很正常，磨合不了就放手，因為沒有任何一方願意妥協，其實夫妻關係一定是互相遷就，如果長期只有一方強勢，離婚只是遲早的事情」。

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責任編輯︰王明芳