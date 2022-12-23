【日本旅遊】長崎水仙祭入選日本香氛百景　水仙之丘賞花海最佳時機【內附詳情】

▲ 水仙之丘可遠眺軍艦島景色。(長崎縣觀光聯盟)

水仙花是賀年應節花卉，農曆年間也是水仙盛開季節。但要賞水仙花海，日本長崎縣的水仙之丘是不二之選，當地更將於2023年1月7至22日舉行野茂崎水仙祭。

欣賞風景除了講求環境氛圍，原來氣味也是考慮因素，日本有「香氛風景百選」，長崎縣內的水仙之丘就是百選之一。

水仙之丘就位於長崎野茂崎恐龍公園內，是長崎縣內唯一被選為環境省百香名勝之一的地方，園內由北部展望台、東部展望台、西部展望台組成的3個小山丘上，種植了約1000萬株水仙花，每年冬季一整面的雪白水仙花海，還可以遠眺軍艦島呢！

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從北部展望台觀望，可以看到野茂崎壯觀的海景、藍天大海互相對比；退潮時可以步行的田之子島和世界文化遺產軍艦島，天氣晴朗時，甚至可以看到五島列島。從西面展望台亦可以眺望大海和能茂漁港的街景。

每年12月下旬至1月中旬，整個山坡上都長滿了水仙花，開滿了美麗的花朵，散發著甜美的香氣！野茂崎作為西日本最好的水仙花產地之一而聞名，每年的這個時候都會舉辦野茂崎水仙祭。免費停車場及臨時停車位也將開放，即使開車也可以放心。

而從6月上旬到7月上旬，與長崎市相關的約2,000株繡球花盛開，可以在公園內欣賞到應季的鮮花從北部展望台觀望，可以看到野茂崎壯觀的海景、藍天大海互相對比；退潮時可以步行的田之子島和世界文化遺產軍艦島，天氣晴朗時，甚至可以看到五島列島。從西面展望台亦可以眺望大海和能茂漁港的街景。

野茂崎水仙祭

地址：長崎縣長崎市野茂町 562-1

開放時間：24小時

資訊中心營業時間：9am-5pm（12月31日至1月1日休館）

交通：從長崎市中心沿國道499號線向南行駛，向野茂崎方向行駛約40分鐘。平日從JR長崎站南口、週六、週日、假日乘坐晴海台、河原公園前或河原岬木場線，在（新）榮上巴士站（三和地區中心）下車，換乘鹿島或三崎木場線。