【活活胖死】狠心父母難忍長期照護故意狂餵食　16歲罕病女癡肥全身潰瘍亡

▲ 16歲罕見病女兒被父母「活活胖死」。

因不欲照顧長期病患女兒，竟使計令她死亡。英國一對狠心父母，因不欲照顧患先天病而行動不便的16歲女兒，竟故意讓她「病態肥胖」，最後因腦積水等因素死亡。警方起訴這對父母後，媽媽亦坦承將女兒「活活胖死」。

據英國媒體報道，39歲的Sarah Lloyd-Jones在2020年10月向警方報案，指16歲的女兒Kaylea Titford在家中身亡。當局調查證實Kaylea死於「肥胖引發的多項併發症」，包括腦積水、皮膚大面積發炎、潰瘍感染等，認為死因不單純，屬「非自然死亡」。

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原來Kaylea患有罕見先天性疾病「脊柱裂」，行動不便、生活無法自理，媽媽Sarah及44歲父親Alun Titford無法忍受長期照顧，又不想承擔刑責，於是在2020年3月起，利用不健康飲食故意谷肥女兒，也未讓女兒保持規律的運動習慣，而且故意忽視女兒的醫療需要，未盡妥善照顧責任，當局最終以「過失殺人罪」起訴兩人。

Sarah近日出庭時坦承，故意以不健康飲食方式將女兒「活活胖死」，由於當庭認罪且有悔意，獲法官減刑，刑期將於明年公布。而父親Alun則矢口否認指控，恐被判處重量刑。

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責任編輯︰王明芳