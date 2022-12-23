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【一家團聚】15個月終與家人團聚　洪天明提出移居上海太太周家蔚三字回應

娛樂 13:30 2022/12/23

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洪天明為與家人團聚提出移居上海要求。

洪天明與太太周家蔚育有兩名兒子，近年他轉戰內地發展，已在當地工作15個月。近日他終於返港與家人團聚，並返回娘家TVB為綜藝節目《開心無敵獎門人：終極篇》進行錄影。

由於經常與家人分隔兩地，洪天明向傳媒透露正在說服太太周家蔚帶同兩名兒子移居內地，首選為上海，一來方便他到杭州工作，二來不少藝人好友如陳小春、佘詩曼等都在上海居住，如果搬遷當地大家可以互相照應。

不過，他指周家蔚仍考慮中，暫時未有定案，又謂若果香港與內地通關，不用隔離會多點返港，太太和兒子們便可以繼續留港生活。

最新影片推介：

自力更生養家

洪天明近年將重心轉移內地發展演藝事業，同時在商界大展拳腳，經營餐廳、飲品店、服裝生意及製作公司，榮升多間店舖老闆，吸金力驚人。他亦積極發展短視頻、直播工作等，為了直播帶貨特意聘請普通話老師上堂，學費每小時300元，其抖音吸納逾85萬粉絲追隨。

洪天明曾孖住周家蔚夫妻檔直播帶貨，所賣的產品是4.9元的兒童防蚊手錶、9.9元的防曬噴霧等平價貨，而且直播不足二千人觀看。有網民將他的工作與功夫巨星父親洪金寶混為一談，指「你父親洪金寶知道嗎」、「你爸爸不給你錢嗎」等。

有人認為他作為洪金寶的兒子，不用靠直播賺錢，最後洪天明表現大方回應：「我賣貨一不偷二不搶，我老爸非常支持，我自力更生養家，老爸不會罵我的。」超高EQ獲大讚。

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演藝世家

洪天明從小在加拿大長大，雖然他未有在當地大學完成建築系學士學位便回流返港，遺傳父親洪金寶演藝細胞的他，隨即加入TVB成為藝人，參演多部劇集，可惜星途平平。直到近年北上發展，自設洪天明電影工作室，又經營餐廳、服裝等生意，百足咁多爪。

洪天明還有兩弟洪天祥和洪天照和一妹洪煦榆，洪天祥是台灣組合TENSION成員，也是武術指導，而洪天照亦為演員。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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