【猝死危機】天氣凍留家暗藏猝死危機　太暖反增中風風險醫生揭「最完美室溫」

▲ 天氣凍留家暗藏猝死危機 太暖反增中風風險醫生揭「最完美室溫」

天氣轉冷，不少人都不願外出，情願留家取暖。但其實冬天時室內地方溫度不論過低或過高，都會對身體造成影響。有醫生就指，如室溫過低，人體長時間處於耗氧量過多，會增加猝死風險；室溫過高，與戶外相差5℃以上時，血管容易劇烈收縮，急性腦中風機率亦會增加，建議室溫最好維持在18至20℃左右。

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根據台灣睡眠醫學會與陽明大學的共同研究，10名健康年輕男性在16℃較冷環境下，血壓升高到約130mmHg，相比23℃環境的120mmHg，兩種環境血壓相差約10單位。研究亦發現，氣溫低會增加血壓、血液黏稠度和心臟的負荷，容易引起血栓，如氣溫介於攝氏11至15℃時，發生心肌梗塞死亡的相對危險性，是攝氏22至23℃時的1.31倍，氣溫每低1℃，未來一個月內罹患心肌梗塞的機會增加2%。

胸腔暨重症專科醫生黃軒則表示，室溫過低時，會使人的身體血管收縮，血壓升高，心率加快，心臟工作負荷增大，耗氧量增多，嚴重時心肌就會缺血缺氧而猝死。

不過，另一方面黃軒又指，室內溫度並非愈高愈好，他引述美國研究為例，指室內外溫差若超過5℃，就算是身體健康、沒有任何病史、60歲以下人士，急性腦中風風險也會增加4倍，主要是血管會過於劇烈收縮。因此他建議，室溫應保持在18至20℃左右。

台灣國泰醫院心血管中心蘇彥伯醫生表示，市民進出溫差較大的環境時，除了身體，也要注意臉部保暖，指國外有許多類似案例，只因為臉部吹到冷風，就刺激全身交感神經，進而導致血壓上升，增加心血管疾病風險。

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責任編輯：羅嘉欣